"Чтобы не наброситься в ярости": женщина избегает Рождества из-за редкого заболевания

В то время как многие люди с нетерпением ждут рождественского ужина со своими близкими, Луиза Лэнсбери боится семейного праздника.

В Великобритании женщина с редким заболеванием в этом году боится застолья на Рождество со своей семьей, так как все часто заканчивается либо скандалом, либо ее уходом, сообщает Мirror.

Луиза Лэнсбери из Саутгемптона обычно ест так быстро, как только может, прежде чем покинуть праздничный ужин, чтобы не "наброситься в ярости" на своих близких.

У 34-летней девушки расстройство, называемое мизофонией. Она страдает от чрезвычайной чувствительности к звукам. То, как другие люди едят, может расстроить ее и разозлить. Луиза говорит, что собираться с семьей на ежегодный праздничный пир — это "кошмар", и она уже беспокоится по этому поводу.

"Моя тревога по поводу выхода из дома в этом году довольно высока, даже если я поеду к родителям. Обычно я ем так быстро, как только могу, затем удаляюсь, чтобы не наброситься в ярости", — рассказала Луиза.

Она также борется с другими шумами. Проблемы возникли еще в детстве, но теперь она научилась с этим жить.

"У меня всегда был очень чувствительный слух, мне всегда казалось, что все вокруг громче, чем для окружающих. Когда я злюсь, я веду себя как ребенок. Живя с родителями, я набрасывалась на любого, кто громко ел.

Повзрослев, я поняла, что определенные звуки вызывают во мне гнев, а за последние 10 лет это переросло в чувство ярости. Поэтому я избегаю кушать с людьми любой ценой. Мне пришлось научиться контролировать гнев и ярость, поэтому я просто ухожу", — объяснила молодая женщина.

Луиза часто с друзьями ест еду "на вынос". Тогда она может одеть наушники и включить музыку.

"Слишком длительное использование наушников может вызвать у меня головную боль. Иногда я могу сидеть молча, а иногда мне приходится включать музыку", — объяснила она.

Вместо расслабляющей музыки Луиза иногда использует беруши, чтобы заглушить звук.

"Я использую их, чтобы спать каждую ночь в абсолютной тишине. Единственным недостатком является то, что они довольно болезненны. Мне приходится каждый день ими пользоваться, потому что не могу без них", — поделилась Луиза.

Она говорит, что из-за своего состояния "постоянно находится на грани", и ей трудно поддерживать отношения и дружбу.

"Я чувствую, что люди думают, что я это выдумываю, но это не так. Попробуйте попросить кого-нибудь есть рядом с вашим ухом – с открытым ртом – и представьте, что каждый звук, который вы слышите, усиливается. Я знаю, что это мое состояние, и мне приходится с этим справляться. Единственное, о чем я прошу — немного уважения", — отметила Лэнсбери.

Ранее, 4 декабря сообщалось, что супружеская пара Сюзанна и Томас Джеромин из немецкого городка Ринтельн установила мировой рекорд по количеству украшенных рождественских елок в одном доме.