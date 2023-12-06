"Я просто хотел тебя": мужчина после выигрыша $31 млн в лотерею оставил 3 предсмертные записки

Боби надеялся, что джекпот перевернет его жизнь с ног на голову. Так и случилось.

Билли Боб Харрелл из Техаса, что в США, покончил с собой всего через два года после того, как выиграл в лотерею астрономическую сумму в 31 миллион долларов. Он оставил три предсмертные записки, одну из них адресовал жене, которую любил до последнего дня своей жизни. Трагическую историю жизни мужчины рассказало издание Unilad.

Перед выигрышем в лотерею Бобби едва сводил концы с концами. Он неоднократно терял работу и не мог содержать свою семью — жену Барбару Джин и троих детей. Мужчина надеялся, что джекпот перевернет его жизнь с ног на голову. Так, кстати, и случилось, но внезапный выигрыш рекордной суммы денег не сделал американца счастливее, а наоборот погубил все то, что он так любил и ценил.

Согласно условиям лотереи, Бобби должен был ежегодно получать по 1,24 миллиона долларов. Выступая на официальной церемонии по случаю получения своего первого транша, он заверил, что не собирается останавливаться на достигнутом.

"Меня утешали, что все будет хорошо, но я понятия не имел, что настолько", — шутил он в тот день.

Полученные деньги Харрелл потратил на приобретение ранчо, автомобилей и домов для своих многочисленных родственников. Также мужчина сделал щедрые пожертвования на церковь. Впрочем, запросов от родственников и друзей ежедневно становилось все больше. Поэтому со временем его расходы вышли из-под контроля.

Бобби покончил с собой после выигрыша в лотерею Фото: коллаж Фокус Бобби покончил с собой после выигрыша в лотерею Фото: коллаж Фокус

Напряжение вокруг денег дошло до того, что у Бобби начались серьезные проблемы в отношениях с женой. В конце концов, Харрелл развелся с любимой. Позже в разговоре с финансовым консультантом он признался, что джекпот стал для него проклятием.

Менее чем через два года после выигрыша в лотерею Боб покончил с собой. В спальне, где обнаружили его тело, лежало три предсмертные записки. Одна из них адресовалась его бывшей жене.

Там было написано: "Я не хотел, чтобы так случилось. Я просто хотел тебя".

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил крупному выигрышу в лотерею изменить образ его жизни. Счастливчик пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, будто ничего не произошло.

Также стало известно, что мужчина, который выиграл $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка.