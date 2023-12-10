Девушка заработала тысячи долларов за день, украшая рождественские елки топлес (фото, видео)

Модель объявила шуточное предложение и начала украшать людям рождественские елки топлес за $300 в час.

Модель OnlyFans заработала 3500 долларов за день, раскладывая рождественские украшения топлес. Подробности она сообщила в новом видео, которое опубликовано в аккаунте TikTok sincerest_sammi.

Устанавливать елку на праздники — давняя традиция, но модель OnlyFans нашла способ заработать деньги, сделав это для некоторых своих фолловеров.

Зайдя в социальные сети и спросив клиентов в районе Флориды, нужно ли им украсить деревья, она получила более 30 ответов, что удивило даже ее саму. Что еще смешнее, так это деньги, которые она зарабатывает в процессе. Впоследствии женщина показала огромную зарплату за украшение елок топлес.

По ее словам, она ожидала, что лишь несколько человек заинтересуются этой идеей. У нее сложилось впечатление, что большинство ее поклонников уже установили елки. Затем призналась, что решила брать такую же сумму, которую обычно берет за услуги горничной топлес — 300 долларов в час. Похоже, как отметили подписчики, у нее будет очень "зеленое" Рождество.

"Сегодняшняя сумма раскладывания рождественских украшений топлес составила 3500 долларов!" — воскликнула она, обмахиваясь деньгами.

Шуточное предложение девушки вышло из-под контроля. Она получила большое количество откликов. Модель начала украшать людям рождественские елки топлес за $300 в час. Также она получала и чаевые.

Напомним, 10 декабря девушка поделилась историей 22-летней дружбы с черепахой. Некоторые дружеские отношения сохраняются на всю жизнь, особенно когда один из друзей — африканская черепаха, которая может жить до 100 лет. Кейтлин Доран из Калифорнии в 7 лет попросила у Санты африканскую черепаху. К ее удивлению рождественское желание исполнилось. Теперь видео вместе с ней набирают десятки тысяч просмотров.