Родители не могли молчать: девушка случайно узнала, что имеет 77 братьев и сестер (фото)

Каждый раз, когда 26-летняя Шина встречает новых сводных братьев или сестер, то ищет в них похожие черты.

26-летняя Шина Холланд-Долан из Огайо, что в США, раскрыла семейную тайну. Девушка всю жизнь думала, что не имеет родных братьев и сестер, но правда оказалась иной, пишет таблоид Daily Mail.

Когда Шине исполнилось 20 лет, ее мать и отец вдруг признались, что долго не могли зачать ребенка и были вынуждены воспользоваться услугами донора спермы.

Работники клиники, где они проводили процедуру, просили в будущем не рассказывать дочери о биологическом отце, но супруги не могли молчать.

"Сказать, что это был шок, ничего не сказать. Я была просто ошеломлена", — вспоминает о своих чувствах Голланд-Долан.

Девушка захотела узнать, есть ли у нее генетические родственники, и пошла за информацией на специализированный веб-сайт 23andme. Именно там Шина узнала, что является 47-м ребенком, зачатым от одного донора.

"Сейчас нас уже 78, и я убеждена, что многие до сих пор ждут, пока их найдут", — рассказывает американка и добавляет, что каждый раз, когда встречает нового сводного брата или сестру, то ищет похожие черты — ямочки на щеке или одинаковое чувство юмора.

Американка Шина Голланд-Долан с братьями и сестрами Фото: Redcurrant Media Американка Шина Голланд-Долан с братьями и сестрами Фото: Redcurrant Media

Шина искренне радуется, что нашла своих братьев и сестер: они часто встречаются и проводят время вместе. Впрочем, она считает, что тема донорства должна быть тщательно засекречена.

"Меня это немного волнует. Если у меня будут собственные дети, то им придется быть очень осмотрительными при выборе потенциальных партнеров. Кто его знает, сколько у меня еще родственников, о которых сейчас ничего не известно", — резюмирует американка.

Шина Холланд-Долан счастлива, что нашла своих родственников Фото: Redcurrant Media

Ранее Фокус писал о бывшем враче американского репродуктивного центра UW Medicine Кристофере Герндоне, который отказался от лицензии после того, как одна из его пациенток выдвинула обвинения, что он без согласия оплодотворил ее собственной спермой. Женщина сделала ДНК-тест и была шокирована, когда узнала, что у ее детей не тот же отец.