Тяжелая судьба: счастливчик, выигравший $13 миллионов в лотерею, умер в одиночестве (фото)

Мужчина был отшельником и мало с кем общался. Его 62-летняя жена умерла несколько месяцев назад.

73-летний Пол Мэддисон, который в 1995 году сорвал колоссальный джекпот в размере 11 миллионов фунтов стерлингов (13,7 млн долларов), умер в полном одиночестве. Об истории его жизни написало издание Daily Record.

Жизнь Мэддисона перевернулась с ног на голову сразу после выигрыша в лотерею. Любимая жена Рут развелась с ним и нашла себе другого мужчину.

Поскольку Полу было трудно справляться с хозяйством, он нанял уборщицу — Эвелин Макгилливари. Со временем они полюбили друг в друга и поженились, сыграв свадьбу на пляже Маврикия на День Святого Валентина в 1997 году.

Супруги приобрели за 650 тыс. фунтов стерлингов (около 30 млн грн) Robgill Tower — историческое здание XVI века вблизи Дамфриса (Шотландия). Соседи говорят, что парочка была нелюдима и редко с кем общалась. Пол сразу поставил камеры видеонаблюдения, ворота с дистанционным управлением и домофон, чтобы проверять всех посетителей.

Со временем Мэддисоны выставили свой дом на продажу за 2,8 млн фунтов стерлингов (около 130 млн грн).

"Это был сказочный и очень счастливый дом, но он стал слишком большим для нас. Иногда меняем спальни просто для разнообразия. Нам не нужно столько места, так что пришло время для другой мечты", — признавалась Эвелин в одном из интервью.

Впоследствии супруги перебрались в район Перт и Кинросс.

Известно, что 62-летняя жена Мэддисона умерла от тяжелой болезни в начале этого года. Сам Пол пережил ее всего на несколько месяцев. Правоохранители сообщили, что признаков насильственной смерти на его теле нет и закрыли дело.

Пол Мэддисон со своим бизнес-партнером празднуют выигрыш в лотерею Фото: PA

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил крупному выигрышу в лотерею изменить образ его жизни. Счастливчик пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, будто ничего не произошло.

Также стало известно, что мужчина, который выиграл $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка.