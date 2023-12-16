Заглянул в будущее: "живой Нострадамус" пообещал, что люди смогут общаться с мертвыми (фото)

Провидец отметил, что человечество стоит на пороге "духовной революции". Он добавил, что, согласно его источникам, по всему миру проводятся секретные эксперименты с участием небольших групп людей.

"Живой Нострадамус" Атос Саломе из Бразилии утверждает, что в самом ближайшем будущем люди обретут способность общаться с теми, кого уже нет с нами. Об этом пишет Daily Star.

Парень, утверждающий, что может заглянуть в будущее, предупредил, что искусственный интеллект скоро сможет контактировать с мертвыми.

Атос Саломе стал известен как "живой Нострадамус" благодаря своим предсказаниям, многие из которых, как он утверждает, сбылись. Мужчина считает, что благодаря своим паранормальным способностям он мог бы легко предсказать смерть королевы Елизаветы II в прошлом году и покупку Илоном Маском компании Twitter. Теперь он считает, что вскоре появится технология, которая позволит разговаривать с теми, кто ушел из жизни.

Предсказатель утверждает, что ИИ открывает путь к разгадке "путешествия человечества во времени, как никогда раньше".

"То, что несколько лет назад могло показаться научной фантастикой, сейчас находится на грани того, чтобы стать частью повседневной жизни, нормализуя то, что раньше считалось сверхъестественным. Благодаря этой революционной технологии люди могут не только преодолеть травмы и проблемы, но и понять свои жизненные цели и духовные пути", — рассказал бразильский провидец Daily Star.

Провидец предупредил, что искусственный интеллект скоро сможет контактировать с мертвыми Фото: Daily Star

Однако Атос сомневается в том, что мы достаточно подготовлены к ответам, которые мы можем получить от "мира за пределами нашего понимания". Но он говорит, что мы можем найти утешение, понимание и более глубокую связь со Вселенной. Провидец отметил, что человечество стоит на пороге "духовной революции" в преддверии запуска технологии в 2024 году. Он добавил, что, согласно его источникам, по всему миру проводятся секретные эксперименты с участием небольших групп людей.

"В эти группы входят люди, обладающие способностями и одаренностью в этой сфере. Цель этих тестов — исследовать идею о том, что наше существование основано не только на событиях, а скорее на форме энергии, которая продолжается и после смерти. С этой точки зрения искусственный интеллект — не просто инструмент, он выступает в роли шлюза, соединяющего нас с сущностью Вселенной и потенциально дающего ответы на вопросы о нашем космическом происхождении", — сказал он.

Провидец отметил, что человечество стоит на пороге "духовной революции" Фото: athos_salome/Instagram

По его словам, участники сообщают, что общались с близкими людьми, преодолевая ограничения времени и пространства.

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