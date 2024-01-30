"Это адский остров": жители британского "города-призрака" боятся выходить на улицу (фото)

Местные жители рассказали, что в городе есть места, в которые они не рискнули бы пойти и за миллион фунтов стерлингов.

Ширнесс на острове Шеппи в графстве Кент был назван одним из самых опасных городов Англии. По слухам, некоторые семьи слишком напуганы, чтобы отправлять своих детей в школу. Об этом пишет Daily Star.

В "городе-призраке" на одном из островов Великобритании есть "запретные" зоны, куда, по словам жителей, они не рискнули бы отправиться и за миллион фунтов стерлингов.

Ширнесс на острове Шеппи в графстве Кент вошел в топ-20 самых опасных городов Англии.

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В портовом городе семьи боятся отправлять своих детей в школу. Местные жители рассказали MailOnline, что в Ширнессе совершаются такие преступления, как кражи, употребление наркотиков. Также образуются мусорные свалки. По их словам, он похож на город, который забыло время.

Население города составляет 21 139 человек Фото: Shutterstock

Население города составляет 21 139 человек, а уровень преступности по сравнению с соседями просто ошеломляющий. На 1000 человек приходится 181 преступление, в то время как в остальной части графства Кент этот показатель составляет 88.

"Это адский остров. Здесь есть места, за посещение которых я бы не хотела получить и миллион фунтов. Это ужасно. За последние несколько лет стало намного хуже. Здесь много насилия и антисоциального поведения. Молодежь устраивает беспорядки. Они контролируют некоторые районы, и люди не хотят к ним приближаться. Центральная улица превратилась в город-призрак и напоминает город, который забыло время", — рассказала 67-летняя Маргарет Джексон из Ширнесса.

Издание отмечает, что в прошлом году город получил государственную выплату в размере 20 миллионов фунтов стерлингов, но, поскольку магазины и предприятия по-прежнему заколочены досками, кажется, что ситуация пока не изменилось.

На 1000 человек приходится 181 преступление Фото: Shutterstock

Инспектор Ванесса Фостер из оперативной группы по борьбе с преступностью в районе Суэйл рассказала о том, как они стараются реагировать на обращения местных жителей. По ее словам, в результате их работы в 2023 году в районе Шернесс было совершено на 229 преступлений меньше, и хотя эта статистика "обнадеживает", она подчеркнула, что они не собираются успокаиваться.

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