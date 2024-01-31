Подаренный учеником фиолетовый карандаш в корне изменил жизнь учительницы (фото)

Эта история вдохновила женщину написать детскую книгу о важности добрых поступков. Именно такие вещи, считает она, делают мир лучше.

35-летняя Хизер Бенуа, которая работала учительницей младших классов в школе для детей из неблагополучных семей, уже 10 лет хранит простой, но очень ценный для нее подарок от бывшего ученика. Об этой истории написало издание ABC News.

Хизер Бенуа вспоминает, что получила подарок накануне Рождества — это был простой фиолетовый карандаш в белой коробке. Однако презент стал для нее особенным.

"Мой ученик увидел, как другие дети дарят мне подарки, а у него ничего не было. Он взял коробку и положил туда фиолетовый карандаш из своего пенала. Затем подошел ко мне и сказал: "Надеюсь, тебе понравится, это же твой любимый цвет". У меня до сих пор слезы наворачиваются на глаза. Он подарил мне любовь. Отдал мне свое сердце", — написала Хизер в Facebook.

По сей день учительница хранит карандаш и коробку от него как память о том, что важны не деньги, а внимание и забота. Чтобы сделать приятное другому человеку, не нужны огромные средства.

История о фиолетовом карандаше настолько вдохновила Хизер, что она решила написать книгу для детей о важности добрых поступков и простых проявлений внимания, ведь именно такие вещи, как считает она, делают мир лучше.

Учительница получила карандаш в подарок от своего ученика Фото: Facebook

"У меня на работе много детей из неполных семей. Часто они не знают, чем будут питаться на следующий день, и сталкиваются с большими трудностями. Бывают дни, когда они просто истощены психологически. И мне нравится показывать им, что не обязательно иметь деньги, чтобы что-то сделать, и не нужно тратить огромные суммы, чтобы продемонстрировать человеку, что вы его цените", — пояснила Бенуа.

Учительница Хизер Бенуа Фото: Facebook

К слову, далеко не все подарки можно назвать уместными. Ранее Фокус писал об учительнице, которая поделилась своим разочарованием по поводу подарка, полученного от своего работодателя. Вместо шоколадных конфет или печенья ей вручили тест на Covid.

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