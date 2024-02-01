Девушка заметила на фото с 2012 года незнакомца, который в будущем "перевернул" всю ее жизнь

Пользователи социальных сетей поражены этим совпадением. Кто-то цитирует песню Тейлор Свифт о "невидимой нити судьбы", а кто-то просматривает свои старые фото в поисках второй половинки.

Инфлюенсер Дженн Джиа увидела своего будущего мужа на старом селфи, сделанном еще в 2012 году. Интересно, что пара познакомилась только через 2 года после того, как был сделан этот кадр. О невероятной истории написало издание Metro.

Тысячи людей были поражены фотографией, которую опубликовала Дженн. На этом снимке она сидит в театральном кафе, улыбается на камеру и держит в руках напиток.

В ролике, размещенном в Instagram, девушка специально увеличила фрагмент на заднем плане, где можно увидеть ее нынешнего мужа, он стоял в очереди к кассе.

Дженн увидела на старом фото своего будущего мужа Фото: Instagram/soimjenn

Далее она продемонстрировала их совместный снимок на колесе обозрения через 2 года после селфи, а затем появился еще один кадр уже в день свадьбы.

"Мы девять лет спустя", — написала Джиа.

Женщина уверена, что встретила своего любимого в нужное время, иначе их отношения не сложились бы.

Пара начала встречаться в 2014 году и поженилась в 2021-м. Фото: Instagram/soimjenn

"Мне понадобился год путешествий и одиночества, чтобы подумать и осознать собственные ошибки. Именно тогда мы и встретились", — сказала блогерша и добавила, что нужный человек всегда найдет тебя.

Кстати, пара начала встречаться в 2014 году и поженилась в 2021-м.

Пользователи социальных сетей были поражены этим совпадением. Кто-то цитировал песню Тейлор Свифт о "невидимой нити судьбы", а кто-то начал просматривать старые фото в поисках своей второй половинки.

"Мурашки по коже"

"Боже мой, это удивительно"

"Разве это не прекрасно — думать, что все это время существовала эта невидимая нить?"

"Теперь я рассматриваю задние планы на всех своих фотографиях"

Видео Дженн Джиа на момент публикации собрало более 451 тысячи лайков и сотни реакций.

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