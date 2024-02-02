Женщина нашла на пляже фиолетовое "стеклышко", которое оказалось драгоценным камнем (фото)

Находка поразила Миранду Гекл глубоким насыщенным фиолетовым цветом и оригинальной формой. Шотландка признается, что это самая необычная вещь за все годы поисков.

55-летняя Миранда Гекл из шотландского Кирккалди нашла невероятной красоты драгоценный камень во время прогулки на местном пляже Файф. Об этом пишет издание Daily Record.

Миранда уже много лет регулярно посещает различные пляжи и ищет там выброшенные морем на побережье обломки старинной керамики и стекла. Но на этот раз женщине посчастливилось найти настоящее сокровище — большой кусок аметиста.

Камень лежал среди гальки на пляже Файф, что находится на побережье залива Ферт-оф-Форт. Находка поразила шотландку глубоким насыщенным фиолетовым цветом и оригинальной формой.

Миранда признается, что это самая необычная вещь за все годы поисков.

"Я уже несколько лет прочесываю пляжи на восточном и западном побережье Шотландии, в основном занимаюсь поисками вынесенных морем черепков керамики и морского стекла, но на прошлой неделе я нашла этот замечательный кусок необработанного аметиста. Не могу нарадоваться этому невероятному темно-фиолетовому оттенку", — признается она.

Интересно, что пляжи возле Кирккалди считают "кладбищем артефактов", ведь в 19-20 веке этот город был одним из центров гончарного производства Шотландии.

Теперь его окрестности привлекают кладоискателей со всей страны. Однако знатоки убеждают, что найти там кусок природного аметиста — настоящая редкость.

По словам Миранды, несколько лет назад местный житель рассказывал ей о скале неподалеку, откуда время от времени вымываются самоцветы.

Миранда признается, что это самая необычная вещь за все годы поисков. Фото: Miranda Huckle

Когда шотландка опубликовала фото аметиста в Facebook, ее пост мгновенно собрал более 85 тысяч лайков и 1,5 тысячи комментариев. Пользователи в восторге от красоты камня. Кто-то даже предложил женщине сделать из него драгоценное ожерелье на память.

"Вам нужно сделать из него какое-то украшение!"

"Да, согласен. Получилось бы замечательное ожерелье"

"Ого, это удивительно! Я нашел аметист в Восточном Лотиане, но он и наполовину не был таким большим и ярким, как ваш. Отличная находка!"

"Какой хороший улов"

"Вам действительно повезло, поздравляю!"

Напомним, ранее Фокус писал о коллекционере военной техники Нике Миде из Нортгемптоншира, который нашел в танке золотые слитки. Мужчина похвастался ценным трофеем и официально передал его представителям власти.

Кроме того, статуя греческого бога, которая исчезла при таинственных обстоятельствах почти 30 лет назад, неожиданно нашлась во дворе жителя города Луисвилл в американском штате Кентукки.