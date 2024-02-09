Мужчина благодаря старому креслу получил ключи от виллы в Испании и 12 миллионов наличными

Новый дом британца — это тихий оазис с частным бассейном и прекрасным видом на Майорке.

52-летний Грэм Данлоп приобрел старое кожаное кресло и благодаря этому получил ключи от виллы в Испании стоимостью больше 3 миллионов фунтов стерлингов, а также 250 тысяч фунтов наличными (почти 12 млн грн). Об этом пишет издание Daily Star.

По словам Грэма, продавщица кресла сказала, что он может забрать его бесплатно, если сделает символическое пожертвование благотворительной организации Alzheimer's Research UK.

"Я давно хотел купить кресло в свой домашний офис, и вдруг в интернете появилось одно объявление. Поехал посмотреть, но владелица отказалась брать за него деньги и попросила перечислить благотворительный взнос организации, занимающейся лечением болезни Альцгеймера, поскольку ее покойный муж страдал деменцией", — рассказывает Данлоп.

Грэм Данлоп приобрел старое кожаное кресло и благодаря этому получил ключи от виллы в Испании Фото: SWNS

Сделав пожертвование, британец решил также принять участие в лотерее призов Omaze, проводившейся в поддержку той же благотворительной организации.

Когда организаторы розыгрыша впервые связалась с Грэмом, чтобы сообщить о победе, он даже забыл, что участвовал в конкурсе.

"Я никогда раньше ничего не выигрывал, но ради этого стоило ждать 52 года! Пока я не знаю, что мы будем делать в долгосрочной перспективе", — признается Данлоп, он родом из Эдинбурга и последние 25 лет работает в IТ-сфере.

Когда организаторы розыгрыша впервые связалась с Грэмом, чтобы сообщить о победе, он даже забыл, что участвовал в конкурсе. Фото: SWNS Когда организаторы розыгрыша впервые связалась с Грэмом, чтобы сообщить о победе, он даже забыл, что участвовал в конкурсе. Фото: SWNS

У него есть жена Аманда и двое детей — 18-летняя дочь и 15-летний сын. Семейство с 2014 года живет в доме с четырьмя спальнями неподалеку от Саутгемптона.

А вот его новая вилла — это тихий оазис с частным бассейном и прекрасным видом на горы всего в нескольких минутах ходьбы от города Сельва. Это популярное туристическое место на Майорке.

"Сначала моей жене не понравилось кресло, но теперь она его просто обожает! Я обязательно привезу кресло сюда, хотя рядом с бассейном оно будет выглядеть немного странно", — смеется британец.

Новая вилла Грема — это тихий оазис с частным бассейном и прекрасным видом на горы всего в нескольких минутах ходьбы от города Сельва Фото: SWNS

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