"Немного заржавел": бывший пилот ВВС в 102 года вновь поднял истребитель в небо (видео)

Джек Хеммингс провел в воздухе около 20 минут, пилотируя самолет времен Второй мировой войны. Ранее мужчина уже выполнял фигуры высшего пилотажа ради сбора средств для гуманитарной авиакомпании MAF.

В Великобритании бывший командир Джек Хеммингс эскадрильи RAF (Королевские Военно-воздушные силы) в возрасте 102 лет совершил свой первый полет на самолете Spitfire времен Второй мировой войны. Об этом пишет BBC News.

Британец был одним из первопроходцев Mission Aviation Fellowship (MAF) — крупнейшей в мире гуманитарной авиакомпании. Его двадцатиминутный полет из лондонского аэродрома Биггин-Хилла в понедельник, 5 февраля, был призван привлечь внимание общественности и собрать средства в пользу благотворительной организации, одним из основателей которой он стал 80 лет назад.

Мистер Хеммингс из Хорама, Восточный Сассекс (Англия), отметил, что полет был восхитительным, но очень неровным. В небе мужчина провел около 20 минут.

"Управление было немного тяжелее, чем я ожидал. Скорость была выше, чем та, на которой я летал во времена службы в ВВС. Честно говоря, я чувствовал, что немного заржавел — неудивительно, ведь я и есть заржавевший. Забываешь, сколько мер предосторожности приходится предпринимать", — рассказал он.

В 1948 году Джек Хеммингс пилотировал старенький самолет Miles Gemini Фото: MAF

В 1948 году Джек Хеммингс пилотировал старенький самолет Miles Gemini из Кройдона в Найроби, начав первую британскую воздушную съемку для оценки гуманитарных потребностей в центральной Африке. Эта 10-месячная миссия помогла открыть MAF, которая сегодня работает в более чем 25 странах с низким уровнем дохода, располагая парком из 120 легких самолетов.

Цель мистера Хеммингса — привлечь внимание общественности и собрать средства. Он сказал, что еще не решил, как будет отмечать свое достижение.

"Осмелюсь предположить, что можно будет выпить немного какого-нибудь напитка", — добавил пожилой британец.

В свой 100-летний юбилей Хеммингс выполнял фигуры высшего пилотажа и собрал на благотворительность более 40 000 фунтов (1,9 млн гривен).

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