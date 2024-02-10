Огромная акула атаковала четырех туристов, которые спасли ее из ловушки (видео)

Смертоносная хищница, освободившись из ловушки, напала сначала на одного дайвера, а затем и на других, толкая их головой.

Огромная акула атаковала группу дайверов во время их отдыха на Мальдивах. Соответствующее видео опубликовал гид по подводной охоте Кэмерон Киркконнелл на своей странице в Instagram.

"Акулы на Мальдивах — это весело. Не хотелось бы, чтобы моя страница была переполнена подобным контентом, но это отличный пример того, как люди попадают в, казалось бы, привычную ситуацию, но это не совсем так", — написал Киркконнелл в описании к ролику.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что водолазы якобы пытаются освободить запутанную в веревке или сетке акулу. Когда же смертоносная хищница освобождается из ловушки, то нападает сначала на одного дайвера, а затем и на других, толкая их головой.

Кэмерон объяснил, что это не его запись, однако он использует ролик, чтобы добиться решения о запрете туристам нырять с акулами.

В результате инцидента никто из них серьезно не пострадал.

Пользователи сети начали активно делиться своими мыслями относительно увиденного в комментариях. Между ними разгорелась настоящая дискуссия.

"Все, что им нужно было сделать, это нежно прикоснуться к ее носу и перенаправить прекрасное создание"

"Акула испугалась. Вы видите, как она тянет леску. Она сходит с ума и даже не смотрит, куда направляется, и бьет всех дайверов"

"Повезло, что никто серьезно не пострадал"

"Другие акулы заключили с ней пари, чтобы увидеть, скольких дайверов она сможет атаковать за один подход"

"Это совсем не похоже на нападение. Акула выглядит совершенно разъяренной и врезается в людей, когда тянет что-то за собой... Это дикое животное, и к нему надо относиться соответственно"

Кстати, согласно новому отчету Флоридского музея естествознания, в 2023 году акулы покусали 91 человека, 10 случаев были смертельными. В мире ежегодно фиксируется около 100 подобных атак.

Напомним, ранее Фокус писал, что у побережья популярного пляжа Сорренто в районе залива Порт-Филип, что в Австралии, заметили белую акулу-людоеда длиной примерно четыре метра. На видео, снятом с дрона, видно, как акула плывет вдоль берега, а местные пловцы, которых эвакуировали из воды, всматриваются в море, пытаясь разглядеть смертоносную хищницу.

Кроме того, мы рассказывали, как 23-летний Брэндон Гриффин из Южной Флориды, что в США, поймал на удочку четырехметровую акулу-молота. Парню пришлось прыгать в воду и вынимать добычу голыми руками.