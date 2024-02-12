Заплакали от счастья: 90-летние сестры-близняшки воссоединились после 81 года разлуки (фото)

В течение 80 лет Андреа Лопес и Маурилия Чавес строили свою жизнь отдельно: работали, выходили замуж и рожали детей.

90-летние близняшки не видели друг друга с самого детства, когда их вместе с восемью другими братьями и сестрами разлучили после смерти родителей в 1947 году. Благодаря ДНК-тесту, проведенному в прошлом году, одна из женщин, которую зовут Андреа Лопес, неожиданно узнала, что ее сестра Маурилия Чавес все еще жива. Об этой невероятной истории пишет издание Metro.

Более 80 лет сестры-близняшки строили свою жизнь отдельно: работали, выходили замуж, рожали детей, а потом переехали на пенсию, одна в Вегас, другая — в Денвер (США).

Во время эмоциональной встречи сестры заплакали от счастья.

"Моя маленькая сестричка, я очень хотела тебя увидеть, чтобы ты была со мной. Когда вижу тебя, то становлюсь такой счастливой. Ничего не могу делать, только плачу, обнимаю и прижимаю к себе", — сказала Лопес на испанском языке.

Во время эмоциональной встречи сестры заплакали от счастья. Фото: Loretta Chavez

Сестра ответила, что также чувствует себя самым счастливым человеком в мире, потому что никогда не думала, что ей предоставится возможность увидеть свою сестру снова.

"Я была одинокой, у меня прекрасная семья, но чего мне действительно не хватало, так это сестры", — добавила она.

Несмотря на разлуку, которая длилась почти всю жизнь, между сестрами сохранилось забавное соперничество: они спорят, кто из них родился первым.

"Это я старше на 6 минут!" — настаивает Лопес.

Кстати, благодаря тесту ДНК женщины также нашли еще трех живых братьев и сестер, которым сейчас по 80-90 лет. Несмотря на почтенный возраст, они активно путешествуют по стране, чтобы встретиться и пообщаться с ними.

Один из братьев вскоре приедет из Лос-Анджелеса в Вегас, чтобы увидеть Лопес, а сама она скоро собирается в Техас, чтобы погостить у другого родственника.

"Это чудо, что мы нашли друг друга после стольких лет и в таком возрасте. Но лучше поздно, чем никогда! Теперь наша большая семья снова вместе", — радуются воссоединенные сестры.

Несмотря на разлуку, которая длилась почти всю жизнь, между сестрами сохранилось забавное соперничество: они спорят, кто из них родилась первой. Фото: Loretta Chavez

Напомним, ранее Фокус писал о близняшках Эми Хвитии и Ано Сартанию, которые воссоединились спустя 19 лет после расставания и потребовали ответов от своих семей, годами скрывавших от них правду.

Кроме того, 19-летние идентичные сестры Лариса и Летиция Лаззарин встречаются с братьями-близнецами Лукасом и Филипе Орсато. Они рассказали, что их отношения часто смущают других людей.