Стесняется своего хобби: мужчина потратил $15 тысяч, чтобы превратиться в собаку (видео)

Мужчина в костюме пса пытается действовать, как настоящее живое существо. На фото можно увидеть, как он бегает на четвереньках и приносит газету.

Японец имел желание превратиться в собаку породы бордер-колли. Чтобы реализовать свою мечту, потратил более 15 тысяч долларов на гиперреалистичный костюм. Во время прогулки по скверу ходить и бегать ему не удалось, поэтому существо в костюме пса перемещали на тележке. О деталях прогулки мужчины-колли говорится на Youtube-канале "I want to be an animal", который посмотрели более 20 млн посетителей.

На видео, опубликованном летом 2023 года, — репортаж о жизни японца, который переоделся в костюм колли и пошел "гулять" по парку.

Рядом с мужчиной в мохнатом костюме — журналистка Каролина Каминская, которая делает вид, что является хозяйкой "пса" по кличке Токо.

Мужчина-пес рядом с журналисткой Фото: Скриншот

Как выяснилось, в костюме сложно передвигаться — мужчина упал, пытаясь это сделать. Поэтому его перевозили на специальной тележке, видно на некоторых кадрах сюжета. Во время прогулки "колли Токо" подвели познакомиться с другими собаками. Похоже, животные на него не лаяли и не бросались.

Мужчина-пес рядом с настоящими собаками Фото: Скриншот

В какой-то момент к "мужчине-собаке" приблизился ребенок, который поверил, что это реальный пес. Ребенку позволили погладить существо, впрочем, мать отметила, что все же был небольшой испуг.

Мужчина-пес рядом с ребенком Фото: Скриншот

В разговоре с журналистами мужчина объяснил, что имел сильное желание стать собакой, однако стесняется своего хобби — об этом знают далеко не все его друзья. Главное опасение — что его будут считать чудаком. Семья знает об увлечении — они "удивились", заявил "Токо". Если происходят негативные реакции на подобные гиперреальные переодевания, то от такого непонимания становится грустно, заявил он.

"Мне просто грустно, что люди могут так думать. Я люблю животных и люблю играть, как колли. Это мое хобби, поэтому я буду продолжать. Это делает меня счастливым и других людей тоже".

На Youtube-канале можно отыскать ссылку на Instagram, где мужчина публикует фотографии из своей жизни в образе пса породы бордер-колли. В аккаунте toco.ev — фото, как "собака" прыгает через барьер, приносит газету и пьет кока-колу из бутылки.

Человек-пес пьет кока-колу Мужчина-пес приносит газету Человек-пес прыгает через барьер

Отметим, ранее Фокус рассказывал о пользе от хобби. В частности, человек может выбрать занятие, которое дает ему возможность расслабиться и снять стресс. Также можно развить какие-то личные навыки для самовыражения. Кроме того, есть девять видов хобби, которые помогают сохранить работу мозга и разовьют интеллект.