Открыла глаза: женщина "вернулась к жизни" по пути на собственную кремацию

Буджи Аамма пережила пожар в своем доме, но осталась с ожогами половины тела. Со временем ее состояние становилось тяжелее, а у семьи не было денег на лечение.

52-летняя Буджи Аамма из Берхампура (Индия), которую считали мертвой, очнулась за несколько минут до того, как ее собирались кремировать. Об этом пишет Times of India.

Женщина сильно обгорела во время пожара в своем доме 1 февраля. Ее доставили в больницу с ожогами половины тела, но вскоре она вернулась домой, где оставалась в тяжелом состоянии. Ее семья не могла себе позволить лечение из-за плохого материального положения. Через несколько дней Буджи Аамма не открыла глаза.

Ее муж, Сибарам Пало, считал, что она умерла, и вызвал катафалк, чтобы отвезти ее на место кремации.

"Мы подумали, что ее не стало, и сообщили другим жителям района, чтобы они организовали транспорт для перевозки тела на место кремации", — рассказал он журналистам.

Иллюстративное фото Фото: Action Press

Однако женщина по имени К. Чиранджиби увидела, как Аамма открыла глаза.

"Сначала мы испугались, так как никогда не видели такого случая, хотя и слышали некоторые истории", — сказала она.

Водителя катафалка вызвали обратно, чтобы забрать ее, живую и дышащую, с места кремации только через полчаса. По словам представителей крематория, родственникам не нужно свидетельство о смерти, чтобы совершить последний обряд.

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