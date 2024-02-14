Парень бросил девушку в День святого Валентина, потому что она много ела во время ужина

Романтическое свидание влюбленной пары началось хорошо, но неожиданно для женщины закончилось расставанием. Они обменялись подарками, а после ужина мужчина бросил девушку по СМС.

Женщину довели до слез в День святого Валентина после того, как ее возлюбленный бросил ее, потому что она "опозорила его" во время ужина в их любимом стейк-хаусе. Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit.

27-летняя женщина, которая решила не называть своего имени, встречалась со своим теперь уже бывшим парнем в течение 7 месяцев. По ее словам, она хотела побаловать его шикарным ужином, а затем вернуться к себе домой за десертом и напитками, но он бросил, увидев, как много она съела в ресторане. Эта история случилась 2 года назад.

"Я как стручковая фасоль. Мой рост 179 см и мне очень трудно поддерживать свой вес на уровне 57 кг (минимум для моего роста, чтобы не иметь недостаточного веса). С медицинской точки зрения со мной все в порядке, просто у меня очень быстрый обмен веществ, и мне приходится следить за тем, чтобы есть достаточно. Мой парень тоже очень стройный, но у него нет большого аппетита. Поэтому я всегда немного шутила, что мне нужно есть больше (и чаще), чем ему. Однако до нашего свидания в День святого Валентина я не считала это проблемой", — написала она.

Свидание влюбленной пары началось хорошо. Девушка рассказала, что парень купил ей прекрасные цветы и очень милую открытку, прежде чем отправиться в ресторан. В ответ она подарила ему часы Apple Watch, которые он очень хотел.

"Он учится на дневном отделении, а я работаю, поэтому не жду дорогих подарков. Кроме того, из-за разницы в доходах за ужин плачу я, что меня совсем не смущает. Когда мы пришли, я погрузилась в хлебную корзину и заказала салат, "серф-энд-терф" (небольшое филе и хвост лобстера) и пару гарниров на двоих (соленый шпинат и картофельное пюре), а он получил маленькую тарелку супа и лосося на гриле. Я определенно наслаждалась едой и доела все, кроме некоторых гарниров, а он съел больше половины своего лосося. Почти всю трапезу он выглядит раздраженным и отстраненным, но не говорит мне, что не так", — продолжила свой рассказ женщина.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Забрав счет, девушка пригласила своего 26-летнего бойфренда к себе, но он сказал, что слишком устал и хочет пойти домой.

"В тот момент я, конечно, была разочарована, но сказала ему, что мне очень жаль, и надеюсь, что ему станет легче. Я пытаюсь поцеловать его на ночь, но он отворачивается. Он написал мне, что на самом деле он не болен, его смутило то, как много я ем. Что я выставила себя свиньей и это очень непривлекательно. Я пыталась позвонить ему, но он не брал трубку. Через пару часов он написал сообщение, в котором говорил, что все обдумал и хочет расстаться. Мое питание расстраивало его некоторое время и он пытался понять, сможет ли он это терпеть, но не смог", — добавила девушка.

Растерянная женщина обратилась к пользователям форума за советом, так как не знала, что ей делать дальше. Многие люди писали, что девушке надо поскорее забыть этого парня.

"Ух ты, какой эгоистичный мужчина! Дарить часы, когда он саботировал отношения? Наверное, он встретился с вами на Валентинов день только для того, чтобы получить подарок. Какой бесполезный мошенник", — писал один из них.

Ранее Фокус сообщал, что похожие, как две капли воды, сестры встречаются с братьями-близнецами. Девушки стали интернет-сенсацией, после того как поделились историей своих отношений. Сейчас они активно ведут свои соцсети.

Также стало известно, что женщина развелась с мужем через 48 часов после свадьбы. Мужчина по имени Джейк начал смотреть видео со свадебными розыгрышами в преддверии свадебной церемонии и несмотря на обещание не делать ничего подобного, проигнорировал просьбу возлюбленной.