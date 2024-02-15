Жизнь изменилась: американец стал миллионером спустя три дня после расставания с девушкой

Несмотря на неудачные отношения мужчина смог обрести счастье. Его жизнь кардинально изменилась после приобретения лотерейного билета в супермаркете.

День святого Валентина для одного мужчины из штата Иллинойс (США) был спасен после того, как он выиграл в лотерею джекпот в размере 1 миллиона долларов всего через три дня после расставания со своей девушкой. Об этом пишет UPI.

Мужчина из города Чикаго, который не захотел называть свое имя, рассказал представителям лотереи штата Иллинойс, что после тяжелого расставания его ждал "неприятный" День святого Валентина. Однако его настроение изменилось после покупки скретч-билета "Monopoly 50X" в магазине Walmart в Нортлейке.

"После того как я стер защитный экран выигрышного билет, я полностью запаниковал. Я сразу почувствовал, как изменилась моя жизнь. Я почти не ходил на работу из-за расставания", — рассказал победитель.

Иллюстративное фото Фото: Illinois Lottery

По его словам, выигрышный билет означал для него поворот судьбы не только в лучшую сторону.

"Я сходил с ума, сохраняя секрет об этом миллионе долларов. У меня нет особенного человека, с которым я мог бы поделиться своей радостной новостью, потому что мы с моей девушкой расстались за три дня до того, как я купил выигрышный билет. Можно сказать, что мне не везло в любви, но ничего страшного, ведь сейчас я действительно сорвал джекпот!" — сказал победитель.

Представители лотереи штата Иллинойс отмечает, что уже в этом году было продано более 7,8 миллиона выигрышных билетов, которые принесли игрокам более 190 миллионов долларов.

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