Нашел лазейку: мужчина 5 лет не платил за жилье в отеле и хотел стать его владельцем

Микки Баррето зашел слишком далеко, когда подал документы на право собственности всем зданием и попытался взимать арендную плату с другого жильца. Длительная судебная сага началась в 2018 году.

В США в течение 5 лет жителю Нью-Йорка удавалось жить без арендной платы в культовом манхэттенском отеле New Yorker, пользуясь неясным местным жилищным законодательством. Об этом пишет AP.

Однако на этой неделе прокуроры заявили, что Микки Баррето зашел слишком далеко, когда подал документы на право собственности на все здание и попытался взимать арендную плату с другого жильца.

В среду, 14 февраля, он был арестован и обвинен в подаче ложных документов о собственности. Но 48-летний Баррето говорит, что был удивлен, когда полиция явилась в квартиру его бойфренда с оружием и пуленепробиваемыми щитами. По его мнению, это должно быть гражданское дело, а не уголовное.

Здание долго время считалось одним из самых больших в городе Фото: ABC News

Издание отмечает, что обвинение Баррето в мошенничестве и неуважении к суду это лишь последняя глава в многолетней юридической саге, которая началась, когда он и его бойфренд заплатили около 200 долларов за аренду одной из более чем 1000 комнат в высотном здании в стиле ар-деко, построенном в 1930 году. Американец рассказал, что в 2018 году только переехал в Нью-Йорк из Лос-Анджелеса. Тогда его парень рассказал ему о лазейке, позволяющей жильцам одноместных комнат в зданиях, построенных до 1969 года, требовать шестимесячную аренду. Баррето заявил, что, поскольку он заплатил за ночь в отеле, он теперь считался арендатором. Он попросил заключить договор аренды, но сотрудники отеля быстро выгнали его.

"На следующий день я пошел в суд. Судья отказал. Я подал апелляцию в Верховный суд штата и выиграл ее", — говорит Баррето, добавляя, что в решающий момент дела адвокаты владельцев здания не явились, что позволило ему выиграть дело по умолчанию.

Судья обязал руководство отеля выдать постояльцу ключ. Он прожил там до июля 2023 года, не платя за аренду, потому что владельцы здания не хотели заключать с ним договор аренды, но выгнать его они не могли.

Огромная красная вывеска привлекала посетителей Фото: Shutterstock

Прокуроры Манхэттена признают, что суд по жилищным вопросам передал Баррето "во владение" его комнату. Но, по их словам, на этом он не остановился. В 2019 году он разместил на городском сайте фальшивый документ, якобы передающий право собственности на все здание от Ассоциации Святого Духа за объединение мирового христианства, которая купила недвижимость в 1976 году. Эта церковь была основана в Южной Корее самопровозглашенным мессией, покойным преподобным Сун Мен Муном.

"Как утверждается, Микки Баррето неоднократно обманным путем заявлял о своем праве собственности на одну из самых знаковых достопримечательностей города — отель New Yorker", — отметил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.

Здание никогда не входило в число самых гламурных отелей города, но долгое время было одним из самых больших. Огромная красная вывеска "New Yorker" делает его часто фотографируемой достопримечательностью. Изобретатель Никола Тесла жил в отеле в течение десяти лет. Телекомпания NBC вела свои передачи из номера Terrace Room отеля. Боксеры, включая Мухаммеда Али, останавливались в отеле, когда проводили поединки в городе. Отель закрылся в 1972 году и несколько лет использовался в церковных целях, а в 1994 году часть здания вновь открылась как отель.

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