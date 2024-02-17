Недооценил: романтическое свидание для мужчины закончилось разгромным счетом в чеке

Заказывая вино, мужчина неправильно посчитал его стоимость. На самом деле бутылка стоила в 10 раз дороже, чем он рассчитывал.

Романтическое свидание с ужином на День святого Валентина закончился для мужчины полной неожиданностью, поскольку счет, которые ему принес официант, буквально ошеломил его. Цифра в чеке была в 10 раз выше, чем рассчитывал кавалер изначально. Свою историю он рассказал на Reddit, пишет Mirror.

По словам мужчины, он заказал ужин на День святого Валентина для себя и своей девушки, с которой познакомился, прожив последние несколько лет в Японии. Обычно он не особо тратит деньги, но в этот раз решил удивить подругу.

"Я живу в Японии уже почти два года и встречаюсь с девушкой около шести месяцев. В День святого Валентина я забронировал столик в ресторане отеля.

Мы оба решили, что было бы неплохо нарядно одеться и вкусно пообедать. Обед из двух блюд уже обошелся бы мне в кругленькую сумму, но капец случился, когда пришло время заказывать напитки", – говорит он.

Влюбленные остановили свой выбор на бутылке вина.

Вино было очень вкусным, однако счет оказался впечатляющим Фото: Shutterstock/Lizardflms

"Я давно решил не изображать из себя винного эксперта, а просто спрашивать рекомендации у официантов, когда дело доходит до такого рода вещей. Наш официант пошел за меню напитков, вернулся с планшетом и сделал несколько предложений в ценовом диапазоне около 16 000 иен (127 фунтов стерлингов). Конечно, я старался не показывать это, но подумал, что это слишком дорого, и выбрал альтернативу за 63,50 фунта. Я сказал ему, что мы выберем эту, и он вежливо принял заказ и ушел. Следующие 10 минут моя девушка шутила по поводу процесса заказа вина, и я подумал, что она высмеивает меня за то, что я выбрал более дешевое вино", – продолжил он.

Пара выбрала красное вино Amuse Bouche 2013 года и с удовольствием выпила его, поскольку оно действительно было очень вкусным. Но в какой-то момент мужчина понял, что просчитался:

"Когда моя девушка сказала, что надеется, что это будет 80 000 иен, а не 60 000 фунтов, меня наконец осенило. Почему-то, даже после того, как я прожил здесь так долго, мой мозг дал сбой, и я приравнял 80 000 иен к 60 фунтам стерлингов, хотя на самом деле это больше похоже на 635 фунтов стерлингов. К этому моменту мы уже допивали вино, и пути назад не было".

Несмотря на испытанный шок, кавалер сделал вид, что все в порядке. У него нашлись деньги, чтобы оплатить заказ, но его банковский счес "определено пострадал".

Ранее Фокус писал о паре, которая в День святого Валентина рассталась из-за того, что девушка слишком много ела.