Девушка показала секретную кнопку в авто, о которой должны знать все водители (видео)

По словам блогерши, этот лайфхак может спасти многих водителей в том случае, если сломался ключ.

Блогерша по имени Мэри показала секретную кнопку в автомобиле, о которой должны знать все без исключения водители. Полезным лайфаком девушка поделилась на своей странице в TikTok, где за ней следит более 220 тысяч человек.

В кадре Мэри наглядно продемонстрировала, как открыть автомобиль с помощью механического ключа, если электронный переключатель не работает.

"Нацельтесь на маленькое отверстие под дверной ручкой, откройте его с помощью ключа и найдите замок внутри. Затем вставьте ключ и поверните его по кругу, чтобы открыть дверь", — пояснила блогерша в своем видео, собравшем тысячи положительных реакций.

По словам эксперта по вождению, этот совет может спасти многих водителей в том случае, если электронный ключ перестал работать.

Кстати, это еще не все, чем Мэри помогла своим поклонникам. В ее видео были и другие советы, в частности, как настроить зеркала заднего вида так, чтобы они были максимально эффективными, а также, как безопаснее ехать задним ходом.

"Отрегулируйте левую дверную ручку до правого нижнего угла зеркала заднего вида, а правую дверную ручку переместите к левому нижнему углу правого зеркала заднего вида. Таким образом обзор будет лучшим", — пояснила пользовательница TikTok.

Ее короткий ролик быстро стал вирусным, собрав более 17 тысяч просмотров, а также несколько сотен лайков и репостов.

Напомним, ранее Фокус писал о популярной американской блогерше Минди МакНайт, которая часто делится полезными советами и хитростями на своей странице в TikTok с 642 тысячами подписчиков. В одном из видео женщина рассказала зрителям, что нашла скрытую кнопку на стиральной машинке, которая помогает избежать неприятных запахов.

Кроме того, мы рассказывали о блогерше Анжел Софии из Великобритании, которая пожаловалась на таинственный сбой в своем iPhone. Девушку на протяжении пяти лет "мучает" будильник, он включается каждый день ровно в 9:25 утра, хотя она его никогда не выставляла на это время и понятия не имеет, как выключить.