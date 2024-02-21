Весит 200 килограмм: найдена самая большая в мире змея (фото, видео)

Новый вид анаконды толщиной с автомобильную шину вызывает одновременно ужас и восхищение.

Самую большую в мире змею нашли в дебрях Амазонки. Пресмыкающееся длиной 26 футов (почти 8 м) имеет голову, размером с человеческую, и весит аж 440 фунтов (около 200 кг). Невероятным открытием, сделанным в Бразилии, поделился профессор и телеведущий Фрик Вонк. Подробнее об этом пишет издание The Sun.

Северная зеленая анаконда, которую увидел профессор Вонк, оказалась настоящим гигантом среди змей. Ее размеры превосходили все ожидания и представления о том, насколько великанами могут быть эти создания.

Сравнивая с другими видами, такими как сетчатый питон, который считался самым большим до этого момента (в среднем достигает длины 20 футов 5 дюймов), можно понять, насколько удивительное открытие сделал ученый.

Пресмыкающееся длиной почти 8 м весит около 200 кг. Фото: Twitter

"Зеленые анаконды, встречающиеся в Южной Америке — в Венесуэле, Суринаме и Французской Гвиане, видимо, принадлежат к совсем другому виду. Хотя, на первый взгляд, они выглядят почти одинаково, однако генетическая разница между ними составляет 5,5 %, а это очень много. Например, люди и шимпанзе генетически отличаются друг от друга всего на 2%", — объясняет Вонк.

Он назвал новый вид Eunectes akayima, что переводится с латыни как "Северная зеленая анаконда". Слово "akayima" было взято из языков коренных народов северной части Южной Америки и означает "большая змея". Такое название, по его мнению, должно отражать величие и важность этого вида пресмыкающихся в мире природы.

Профессор Фрик Вонк назвал новый вид Eunectes akayima, что переводится с латыни как "Северная зеленая анаконда". Фото: Twitter Профессор Фрик Вонк назвал новый вид Eunectes akayima, что переводится с латыни как "Северная зеленая анаконда". Фото: Twitter

"Я изучаю анаконду уже 32 года, поэтому возникает вопрос, сколько еще новых видов существует, о которых мы не знаем. Если такое знаковое животное оставалось незамеченным в течение стольких лет, то как насчет менее заметных и менее изученных зверей и растений? Эта находка заставляет нас задуматься о настоящем разнообразии Южной Америки", — говорит коллега Вонка, профессор Ривас.

На видео исследователи показали удивительное существо во всем его величии. Анаконда толщиной, как автомобильная шина, вызывает одновременно ужас и восхищение.

Ранее Фокус рассказывал, что австралийская семья из Квинсленда пережила настоящий шок во время поездки вдоль Elliot Heads Road до Бандаберга, обнаружив в автомобиле настоящую змею. Во время путешествия отец семейства внезапно вздрогнул и затормозил, закричав детям: "Думаю, в машине змея, она только что попыталась укусить меня!". Пассажиры быстро вышли наружу и через пять минут увидели, как рептилия выглядывает из решетки климат-контроля.

Кроме того, мы писали, что 38-летний Келвин Баутиста был приговорен к одному году условно и штрафу в размере 5 тысяч долларов по обвинению в контрабанде. Мужчина пытался перевезти через границу трех питонов в своих штанах. Сначала ему грозило максимальное наказание в виде 20 лет заключения, штрафа до 250 тысяч долларов и освобождение под надзором на срок до трех лет, но приговор был значительно мягче.