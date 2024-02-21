Стоит на 150-метровой скале: бизнесмен превратил пассажирский самолет в роскошную виллу (видео)

За одну ночь в Boeing 737 придется заплатить от 1600 долларов, а полный пакет услуг, включая трансфер частным вертолетом, будет стоить до 7 тысяч долларов.

На индонезийском острове Бали расположена одна из самых необычных в мире вилл — это снятый с эксплуатации и переоборудованный под жилье Boeing 737 авиакомпании Mandala Airlines. Пассажирский самолет стоит на вершине 150-метровой скалы, откуда открывается просто потрясающий вид на океан. Подробнее об этом пишет издание CNN.

Владелец объекта недвижимости, бизнесмен и предприниматель Феликс Демин, признается, что идея такой необычной трансформации пришла к нему сразу после приобретения списанного лайнера.

"Я подумал, что его можно превратить в какой-то уникальный объект. Очень хочу, чтобы люди чувствовали "вау-эффект" от каждой секунды пребывания в этом необычном месте", — говорит предприниматель.

Boeing 737 стал частной виллой. Фото: Private Jet Villa

По его словам, реализация грандиозного проекта заняла 3 года и была связана с множеством сложностей. Сначала нужно было разобрать огромный Boeing 737 на части, чтобы транспортировать по узким дорогам Бали к месту назначения на скале. Это заняло у рабочих более 5 дней.

Реализация грандиозного проекта заняла 3 года и была связана с множеством сложностей. Фото: Private Jet Villa

После этого началось превращение самолета в элитное жилье. Многие идейные решения Демина оказались слишком смелыми для подрядчиков, но в итоге вилла Private Jet Villa by Hanging Gardens получилась такой, как было запланировано.

Пассажирский самолет стоит на вершине 150-метровой скалы, откуда открывается просто потрясающий вид на океан. Фото: Private Jet Villa

Кабину пилотов переделали в ванную комнату с видами на океан, а одно из крыльев — в террасу со стеклянными перилами. Сама конструкция установлена на прочных опорах и вполне безопасна в эксплуатации.

Кабину пилотов переделали в ванную комнату с видами на океан, а одно из крыльев — в террасу со стеклянными перилами. Фото: Private Jet Villa Кабину пилотов переделали в ванную комнату с видами на океан, а одно из крыльев — в террасу со стеклянными перилами. Фото: Private Jet Villa

Уникальная вилла открылась для туристов еще в апреле 2023 года, но сейчас о ней снова заговорили в соцсетях, прежде всего благодаря рекламному видео в YouTube с потрясающими видами и демонстрацией "гениального дизайна".

К слову, за одну ночь в Boeing 737 придется заплатить от 1600 долларов, а полный пакет услуг, включая трансфер частным вертолетом, будет стоить до 7 тысяч долларов.

Напомним, ранее Фокус писал, что британскому застройщику пришлось снести люксовые дома со всеми удобствами. Barratt David Wilson Homes признал наличие дефектов в фундаменте части объектов недвижимости в новопостроенном жилом комплексе недалеко от Кембриджа (Великобритания).

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