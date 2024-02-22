Мужчина выиграл $500 тысяч, но оставил билет в магазине (фото)

Кевин Фрей так спешил обрадовать свою семью, что не заметил, как оставил свой выигрышный лотерейный билет у продавщицы.

Кевин Фрей из Айовы, США, рассказал, что был так взволнован возможностью получить приз в размере 500 000 долларов по лотерейному билету, что случайно оставил его в магазине. Об этом пишет UPI.

Мужчина рассказал представителям лотереи штата, что купил скретч-лотерейный билет Ca$h в магазине Casey's на Норт-Линн-авеню в Нью-Хэмптоне. Он стер защитный экран внутри магазина и получил приз в размере 500 000 долларов. Фрей передал билет сотруднице магазина для сканирования и был вне себя от волнения, когда она сообщила ему, что он действительно выиграл главный приз.

"Меня тогда, кажется, здорово трясло", — вспоминает американец.

Мужчина поспешил на парковку, чтобы позвонить семье.

"Я был так взволнован, что оставил билет в магазине Casey's, вышел к машине и начал всем звонить, сначала жене, потом всем остальным", — сказал он.

Американец сказал, что призовые деньги помогут ему на пенсии Фото: Iowa lottery

По словам Фрея, он понял, что у него нет билета, только когда его взрослый сын попросил его прислать фотографию.

"И тут я понял: "У меня его нет! Он в магазине. К счастью, я все еще находился на парковке, вернулся внутрь и попросил у сотрудницы билет. Она была так взволнована, что забыла отдать его мне в первый раз. Так что мы наконец-то записали его на нужной странице", — сказал Фрей.

Фрей сказал, что у его сына были веские причины требовать доказательства.

"Мои дети знают, что я иногда рассказываю неплохие истории. Старший сын, который живет в Де-Мойне, сказал, что это неправда. Он не поверит пока не увидит фотографию билета. Так что мы позаботились об этом, и он тоже был очень рад", — сказал Фрей.

Американец сказал, что призовые деньги помогут ему на пенсии. Также он хотел бы помочь своей семье и некоторым благотворительным организациям.

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