Мужчина разрушил весь дом из-за неудачного расширения подвала (видео)

Свидетели рассказывают, что в доме проживала украинская семья с маленьким ребенком.

В чешском городке Колин опрометчивый хозяин развалил весь дом. Мужчина хотел расширить низкий подвал, но ошибся во время проведения строительных работ. Об этом пишет местное издание Kolinsky denik.

Как рассказали очевидцы, хозяин хотел углубить пол подвала, однако нарушил статику конструкции, что и привело сначала к трещинам на стенах, а затем — к масштабному обвалу.

Когда на место прибыли спасатели, здание сильно качалось и, несмотря на все их усилия, вскоре фасад таки упал.

"Сначала мы пытались укрепить конструкцию, но стены были слишком повреждены. Дом буквально развалился на части на наших глазах", — рассказали пожарные.

К счастью, во время инцидента в помещении никого не было, поэтому обошлось без жертв.

Сообщается, что в доме сейчас проживает украинская семья с маленьким ребенком. Они убежали от войны, договорившись с хозяином о временном проживании в обмен на уход за его имуществом.

Местные жители утверждают, что они уже долгое время работали над реконструкцией подвала, чтобы увеличить высоту цокольного этажа. Теперь им придется искать новое жилье.

К счастью, во время инцидента в помещении никого не было, поэтому обошлось без жертв. Фото: Twitter

Напомним, ранее Фокус писал о жителе Канады из города Монреаль, который пожаловался, что из-за шалостей неугомонных соседей сверху у него дома обвалился потолок. Все, что происходило в ту бессонную ночь, мужчина зафиксировал на камеру и опубликовал в соцсетях. Чтобы остановить нарушителей общественного порядка, канадцу даже пришлось отключить электроэнергию на щитке в коридоре.

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