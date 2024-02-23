Парень подсмотрел в чужой лотерейный билет и выиграл 1,9 млн гривен для матери

Женщина была в больнице, когда узнала, что выиграла в лотерею. Она планирует использовать свой выигрыш для оплаты счетов и ремонта дома.

В США 68-летняя женщина из штата Мэриленд отправила своего сына сыграть вместо нее в лотерею Pick 5. Парень использовал чужие номера, которые позволили его маме выиграть 50 тысяч долларов (1,9 млн гривен). Об этом пишет Maryland lottery.

Американка купила билет в магазине Three Road Liquors, расположенном по адресу 13704 Brandywine Road в Брэндивайне. Она попросила своего сына, чтобы тот сыграл за нее в лотерею. Он случайно увидел чужой билет Pick 5 и решил, что попробует сыграть с чужими числами для своей матери.

Находясь в тот день на приеме у врача, женщина проверила выигрышные номера через приложение Maryland Lottery на своем телефоне. В тот момент она поняла, что выиграла 50 000 долларов. Американка была так взволнована, что ей пришлось успокаивать себя, перед тем, как отправится домой из больницы.

"Это очень нужные деньги", — сказала счастливая женщина.

Она планирует использовать свой выигрыш для оплаты счетов и ремонта дома.

Магазин Three Road Liquors также получила бонус в размере 500 долларов за продажу выигрышного билета Pick 5 стоимостью 50 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что бабушка выиграла в лотерею благодаря своим внукам. Гленда Ханикатт каждый вечер придерживалась одной и той же простой стратегии игры. Недавно ее способ принес результат.

Также стало известно, что в Таиланде женщина ушла на пенсию после победы в лотерее. Уставшая от физических нагрузок, Сомсонг Сингса выиграла крупную сумму. В этом выигрыше женщина видит возможность уйти на пенсию и помочь своей семье.