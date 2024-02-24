Книга рекордов Гиннеса исключила из рекорда самую старую 31-летнюю собаку: что произошло

Специалисты выразили сомнения, что собака может прожить на свете 31 год, что эквивалентно 220 человеческим годам.

Книга рекордов Гиннеса аннулировала рекорд по долголетию 31-летней собаки после того, как возникли сомнения относительно информации о возрасте животного. Об этом сообщает The Guardian.

Так, собака породы рафейру ду алентежу (португальская сторожевая) по кличке Боби была объявлена самой старой из всех собак, живущих в мире. Но впоследствии специалисты усомнились в правильно поданной его хозяевами информации.

Бобби умер в октябре 2023 года. Ему якобы был 31 год и 5 месяцев. Хозяева предоставили фотографию собаки, сделанную в 1999 году, но пользователи сети обнаружили, что у собаки на этом фото и на других отличается цвет лап.

Специалисты тоже выразили сомнения, что собака может прожить на свете 31 год, что эквивалентно 220 человеческим годам.

Также специалисты Книги рекордов не имели достоверных данных относительно точной даты рождения пса, а останки Бобби подвергли ДНК-тестированию. Оно показало, что пес старый, но точный его возраст установить не удалось.

Из-за ряда таких сомнений Книга рекордов Гиннеса приняла решение аннулировать рекорд Бобби.

Предыдущим рекордсменом-долгожителем считался австралийская пастушья собака Блюи, который умер в возрасте 29 лет и пяти месяцев.

Напомним, что Андрей Билби Аргентис из Румынии собрал самую большую в мире коллекцию из 3456 мобильных телефонов и попал в Книгу рекордов Гиннесса.