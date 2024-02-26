"Думала, что это шнурок": женщина нашла в своей машине большую змею (видео)

Напуганная американка попросила прохожих помочь ей достать незваную гостью из салона автомобиля.

Аманда Норманд из Луизианы, что в США, нашла в своем автомобиле настоящую змею. Женщина случайно заметила пресмыкающееся, когда вернулась из магазина AT&T на улице Джонстон в Лафайетти, куда заехала, чтобы отремонтировать телефон. Об этом сообщает телеканал KADN-TV.

"Когда я садилась в машину, то увидела, что в салоне на дне что-то висит. Сначала подумала, что это может быть шнурок от рюкзака, о котором я забыла, но присмотревшись, поняла, что это живая змея!" — рассказывает американка в интервью.

По словам Аманды, она испугалась рептилии и попросила прохожих помочь ей вынуть незваную пассажирку. Один из мужчин, проходивший мимо, достал змею из авто и отпустил в кусты.

Аманда Норманд из Луизианы нашла в своей машине змею. Фото: YouTube

"Слава Богу, что нашлись добрые люди, которые помогли мне. Змея точно была живой и выглядела очень раздраженной. Так что будьте внимательны, потому что они могут залезть и к вам в машину", — отмечает Норманд.

По словам экспертов, большинство видов змей не агрессивны и стараются избегать встречи с людьми. В этом случае пресмыкающееся, вероятно, искало теплое и защищенное место и заползло в машину через щель возле двери или капота.

Чтобы избежать подобных инцидентов, специалисты советуют не парковать авто вблизи озер, прудов и других водоемов, где могут водиться рептилии. Если же такое случится, то не стоит пытаться собственноручно поймать змею, лучше позвать на помощь специалистов.

Кстати, это уже не первая подобная история. Ранее Фокус рассказывал, что австралийская семья из Квинсленда пережила настоящий шок во время поездки вдоль Elliot Heads Road до Бандаберга, обнаружив в автомобиле настоящую змею. Вероятно, это был обычный древесный уж. Он пролез в салон машины через дверь, которая была открыта на ночь.

Кроме того, недавно на борту самолета авиакомпании Thai AirAsia, следовавшего по маршруту Бангкок — Пхукет (Таиланд), шокированные пассажиры заметили змею, которая ползала над багажными полками. Член экипажа пытается поймать рептилию с помощью пластиковой бутылки, но безуспешно. Впоследствии ему таки удается загнать "незваную гостью" в пакет для мусора. Рептилия, вероятно, пробралась на борт в чьей-то ручной клади.