Украинка с "самыми большими в мире щеками" сделала неожиданное заявление о личной жизни

В ближайшее время Анастасия Покрещук не планирует делать новые пластические операции, но не исключает этого в будущем.

36-летняя украинка Анастасия Покрещук из Киева, которая прославилась благодаря экстремальным операциям на скулах, сделала неожиданное заявление о личной жизни и семье в интервью британскому таблоиду Daily Mail.

Анастасия признается, что получает бесчисленные сообщения от мужчин, которых очаровала ее внешность, и утверждает, что эпатажный образ не помешал ее личной жизни, а наоборот помог.

До начала интернет-карьеры она пережила непростые времена, искала работу и с трудом сводила концы с концами.

"У меня было очень мало денег. Стояла перед выбором: либо становиться содержанкой, либо искать работу. Выбрала второй вариант, устроившись в парфюмерный магазин", — признается она.

Анастасия признается, что получает бесчисленные сообщения от мужчин, которых очаровала ее внешность. Фото: Mirror

Украинка говорит, что делать пластические операции ради себя, а не кого-то другого.

"Я хочу смотреть в зеркало и думать о том, насколько я красива. Не волнуюсь из-за опасности пластических операций, ведь можно умереть, просто переходя улицу. Красота — это боль!" — убеждена инфлюенсерка.

Украинка говорит, что делать пластические операции ради себя, а не кого-то другого. Фото: Instagram Украинка говорит, что делать пластические операции ради себя, а не кого-то другого. Фото: Instagram @justqueen88

Популярность имеет и свои недостатки: Покрещук получает много "странных" сообщений от пенсионеров, которые предлагают ей деньги за отношения, и вынуждена немедленно их блокировать.

В ближайшее время Анастасия не планирует делать новые операции, но не исключает этого в будущем. Сейчас она мечтает об усыновлении детей, осиротевших в результате войны.

Популярность имеет и свои недостатки: Покрещук получает много "странных" сообщений от пенсионеров, которые предлагают ей деньги за отношения. Фото: Соцсети

Кстати, блогер закончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и имеет степень магистра психологии. Она начинала свой путь к славе с того, что вела блог об отношениях, но потом решила изменить направление своей деятельности.

Напомним, ранее Анастасия Покрещук перенесла такое большое количество инъекций, что "сбилась со счета". Женщина призналась своим поклонникам, что сейчас ведет борьбу с бесплодием. При этом не уточнила, связана ли ее болезнь с увлечением филлерами.

Кроме того, сообщалось о том, что болгарка Андреа Иванова с самыми большими губами в мире решила увеличить еще и скулы, потому что они казались ей слишком маленькими по сравнению с размером губ.