Должны знать все: стоматологи разгадали "секрет" тюбиков зубной пасты (видео)

Профессиональные дантисты опровергли информацию, распространённую блогерами в TikTok.

Недавно в TikTok появилась странная теория, якобы цветные маркировки на тюбиках зубной пасты содержат скрытую информацию об их составе. Эту тайну, по словам авторов, знает только "элита".

В вирусном ролике двое блогеров утверждают, что зеленые маркеры означают натуральный состав, синие — сочетание натуральных ингредиентов и лекарств, красные — наличие химии, а черные — исключительно химический состав.

Их видео набрало 7,3 млн просмотров, вызвав оживленное обсуждение в комментариях. Однако профессиональные стоматологи и производители зубных паст быстро опровергли эту информацию.

Как пояснили эксперты, цветные маркеры используются исключительно для производственных целей: они нужны, чтобы автоматика разрезала тюбики точно по размеру.

"На самом деле цветные квадратики ничего не говорят о составе зубной пасты. Они используются только в производственном процессе: отметки и цвета считываются датчиком, после чего машина решает, где разрезать и запечатать упаковку", — пояснил в комментариях один из стоматологов.

Итак, тайных отметок о составе на самом деле нет — и весь перечень ингредиентов обязательно должен быть указан на этикетке любой зубной пасты.

Кстати, недавно врач Халед Касем, главный ортодонт Impress, отметил в интервью изданию Mirror, что главное при выборе зубной пасты — обращать внимание, содержит ли она фтор, который необходим для предотвращения кариеса и укрепления эмали.

Эксперт также отметил, что не видит никаких проблем в частом использовании зубной пасты для отбеливания, несмотря на то, что многие стоматологи предостерегают людей использовать ее не чаще одного раза в неделю, поскольку она может быть достаточно абразивной для зубов.

"Что я не рекомендую, так это делать профессиональное отбеливание каждый месяц, поскольку при этом снимается слой, который невозможно восстановить в будущем", — резюмировал Касем.

Напомним, ранее Фокус писал о популярной американской блогерше Минди Макнайт, которая часто делится полезными советами и хитростями на своей странице в TikTok с 642 тысячами подписчиков. В одном из видео женщина рассказала зрителям, что нашла скрытую кнопку на стиральной машинке, которая помогает избежать неприятных запахов.

Кроме того, блогерша Мэри показала секретную кнопку в автомобиле, о которой должны знать все без исключения водители. Полезным лайфаком девушка поделилась на своей странице в TikTok, где за ней следят более 220 тысяч человек.