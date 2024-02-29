Редкое явление: калифорнийский водопад стал "огнепадом" (фото, видео)

Иллюзию можно наблюдать только с середины по конец февраля каждого года. Однако есть несколько строгих критериев, которые должны быть соблюдены, чтобы люди смогли наслаждаться необычной картиной.

В США компания Avideo запечатлела редкое явление "огненного водопада" в Йосемитском национальном парке, штат Калифорния, когда водопад кажется каскадом расплавленной лавы. Об этом пишет Newsweek.

На видео, снятом 22 февраля, с нескольких ракурсов виден водопад Хвощ, который словно горит огнем.

Это явление известно как "Огненный водопад". Иллюзию можно наблюдать только с середины по конец февраля каждого года в калифорнийском парке. Она возникает, когда солнце садится под определенным углом, под которым свет падает на водопад, создавая эффект горящей воды.

На видео, снятом Шринивасаном Маниеваннаном, видно, как зрители стоят возле смотровой площадки, ожидая возможности увидеть редкое явление. По прошествии времени вода внезапно становится светящейся, как будто подожженной. По мере того как солнце продолжает садиться, цвет свечения водопада становится все более насыщенным.

С нескольких ракурсов виден водопад Хвощ, который словно горит огнем Фото: YouTube

Однако есть несколько строгих критериев, которые должны быть соблюдены, чтобы огненный водопад все же появился.

Во-первых, это явление очень зависит от погоды, так как небо должно быть кристально чистым, чтобы солнечные лучи достигли воды. Во время сезона огненного водопада есть очень маленький промежуток времени, когда солнце садится, чтобы создать иллюзию, поэтому если в это время много облаков, то ничего не произойдет.

Это также зависит от того, сколько воды каскадом стекает с утеса. Иллюзия возникает только тогда, когда в Хвоще достаточно воды, чтобы отражать свет. Поэтому на земле всегда должно быть немного снега, чтобы вода поступала в водопад. Но при этом должны быть теплые условия, чтобы снег растаял настолько, чтобы вода попала в водопад.

Если условия холодные, а по скале течет совсем немного воды, то увидеть свечение огненного водопада все еще возможно. Свет все равно будет отражаться от небольшой струйки воды. Однако иллюзия не достигнет своего полного эффекта, если над обрывом не будет падать много воды.

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