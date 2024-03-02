В США женщина выиграла рекордные $1,5 млрд, но получила лишь незначительную часть из них: что произошло

От своего выигрыша она смогла получить лишь 878 миллионов, еще 61 из нее вычтут как налог на прибыль.

В США женщина выиграла в лотерее Mega Millions исторический джекпот в 1,5 миллиарда долларов. Она решила подождать 131 день, чтобы получить свой приз. Об этом пишет Mirror.

Женщина выиграла 1,5 млрд долларов США, но не могла забрать полную сумму сразу, ей предложили разделить эти деньги на 30 лет и выплачивать ей частями. Вместо этого она могла одновременно получить 878 миллионов долларов из этой суммы.

Женщина решила забрать деньги сразу. Для этого ей пришлось ждать 131 день из-за оформления всех необходимых бумаг.

Счастливица через своего адвоката объяснила прессе, что хочет "жить относительно нормальной жизнью, свободной от страха". Несмотря на то, что она держала свою личность в тайне, она стала героем благотворительной деятельности после того, как признала "огромную социальную ответственность", которую предложила судьба.

Как сообщает WCSC-TV, выигрыш женщины стал первым джекпотом Mega Millions в Южной Каролине.

"Жительница Южной Каролины посещала Гринвилл. По воле судьбы ее дорога прошла мимо KC Mart, где знаки, указывающие на невероятно большой джекпот привлекли ее внимание. Она решила рискнуть и купить билет, ни разу не подумав, что у нее есть малейший шанс выиграть", — рассказал ее адвокат.

Проверив свой билет на следующее утро после розыгрыша, женщина была шокирована и неподвижно смотрела на билет несколько часов, а потом начала прыгать и кричать от радости.

Когда победительница получила свой приз, она сразу сделала пожертвования нескольким благотворительным организациям.

"Я осознаю, что такое счастье несет в себе огромную социальную ответственность, и это дает мне уникальную возможность помогать, поддерживать и делать взносы в благотворительные организации и дела, которые близки моему сердцу", — сказала она в заявлении.

Штат Южная Каролина получит 61 миллион долларов, которые будут собраны в виде налога на прибыль с победителя.

Напомним, что житель штата Небраска, США, убирая в бардачке своего автомобиля, обнаружил купленный в прошлом году лотерейный билет, который в итоге принес ему выигрыш в виде нового грузовика.

Ранее сообщалось, что в Таиланде женщина ушла на пенсию после победы в лотерее. В этом выигрыше женщина видит возможность помочь своей семье.