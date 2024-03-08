"Там что-то произошло": пассажир снял на видео, как взрывается двигатель самолета (видео)

На опубликованном видео можно увидеть пламя на фоне ночного неба. Запись обрывается репликой одного из членов экипажа.

Самолет авиакомпании United Airlines, который совершал рейс в Форт-Майерс (штат Флорида), столкнулся с аварийной ситуацией вскоре после взлета из международного аэропорта Хьюстона имени Джорджа Буша. Об этом пишет издание The New York Post.

Примерно через 15 минут после начала полета в одном из реактивных двигателей Boeing 737-900 произошел взрыв и вспыхнул пожар. Из-под левого крыла начали вылетать яркие оранжевые искры.

Пассажиры, напуганные увиденным в иллюминаторах, сняли инцидент на камеру. На опубликованном видео можно увидеть пламя на фоне ночного неба. Запись обрывается репликой одного из членов экипажа о нештатной ситуации за бортом: "Дамы и господа, мы поняли, что там что-то произошло".

По словам автора ролика Дориана Серди, самолет находился в воздухе "примерно 15 минут" из запланированного двухчасового путешествия.

Авиакомпания United Airlines сообщила, что после возгорания двигателя самолет немедленно вернулся в Хьюстон и совершил успешную аварийную посадку около 19:00 по местному времени. Все пассажиры были эвакуированы, к счастью, никто не пострадал.

Перевозчик организовал резервный борт, чтобы пассажиры могли добраться до пункта назначения.

Точные причины возгорания двигателя сейчас выясняет Федеральное управление гражданской авиации. К слову, этот инцидент усиливает обеспокоенность пассажиров по поводу безопасности авиаперевозок в США, особенно на фоне ряда последних авиакатастроф и инцидентов с лайнерами Boeing.

Напомним, ранее Фокус писал об опасной ситуации на борту пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, выполнявшего рейс из Нью-Йорка (США) в Мадрид (Испания). Через два часа после взлета по неизвестной причине треснуло лобовое стекло авиалайнера. Один из пассажиров рассказал, что никто на борту сначала не понимал, что произошло.

Кроме того, мы рассказывали о скандале на борту рейса 1219 американской авиакомпании American Airlines. Во время полета из Альбукерке в Чикаго (США) один из пассажиров попытался открыть дверь самолета прямо в воздухе. К счастью, его удалось остановить.