Секрет нового дома: мужчина нашел в стене на кухне потайную дверь (фото)

Владелец жилья случайным образом заметил скрытый проход на чердак. Чтобы забраться туда, ему приходится ставать на стойку, прежде чем он сможет добраться до ступенек.

Мужчина, который не захотел называть своего имени, совершил жуткую находку в своем новом доме. Она была настолько причудлива, что люди сравнивали ее с "Тайным домом Винчестеров" покойной Сары Винчестер. Владелец жилья поделился своей находкой на популярном форуме Reddit.

Мужчина обнаружил скрытую дверь в стене на кухне, за которой была лестница на чердак. Чтобы забраться туда, ему приходится ставать на стойку, прежде чем он сможет добраться до ступенек.

"Кто-нибудь может объяснить, как такое могло произойти?" — подписал он фото.

Однако он получил больше, чем ожидал, поскольку пользователи социальных сетей начали сравнивать его дом с "Тайным домом Винчестера" — особняком в Калифорнии, известным своими размерами и архитектурными диковинками.

Мужчина нашел дверь в необычном месте Фото: Reddit

Издание The Mirror отмечает, что его размеры объясняются главным образом неистовым чувством вины Сары Винчестер, которая пыталась загладить грехи своей семьи, постоянно перестраивая свой дом. Прозванная "вдовой с винтовкой", Сара была наследницей империи своего свекра Оливера Винчестера, магната, занимавшегося производством винтовок.

После смерти мужа, Уилла Винчестера, Сара посвятила 38 лет своей жизни непрерывному строительству и перестройке дома. С 1886 года и до самой смерти Сары в 1922 году над домом работали смены из 16 плотников, которым платили в три раза больше, чем обычно, и они трудились каждый день.

Изначально непритязательный коттедж с 8 спальнями превратился в огромный лабиринт комнат, которых сегодня уже 200. В доме также есть 10 000 окон, 47 каминов и 2 000 дверей, люков и прочих лазеек. Сара набрасывала на салфетках или коричневой бумаге эскизы, по которым плотники возводили пристройки, башни, купола или комнаты, не имевшие смысла и назначения, иногда лишь для того, чтобы на следующий день заштукатурить их.

Особняк в викторианском и готическом стиле славится своими размерами и архитектурными особенностями Фото: tripadvisor

В 1975 году рабочие обнаружили новую комнату. В ней было два стула, динамик начала 1900-х годов, который вставлялся в старый фонограф, и дверь, запертая на замок 1910 года. Очевидно, она забыла о ней и построила заново. Люди были озадачены выходками Сары Винчестер. Женщина жила почти в полном одиночестве и бесконечно тревожась из-за крови на руках своей семьи.

Многие люди вспоминали о доме Винчестеров Фото: Reddit

Возвращаясь к потайной двери в стене нового дома мужчины, один из пользователей форума отметил, что если она ведет на чердак, то это не так уж и странно. Однако если это единственный выход на второй этаж, то это уже вызывает вопросы. Другие люди вспоминали о доме Винчестеров.

"Архитектор: У меня есть безумная идея… Сара Винчестер: Сделайте это!" — написал один из них.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина взломал заколоченную дверь в своей квартире и увидел загадочный коридор. Студент колледжа заметил "необъяснимое" пространство, что заставило его задуматься, нет ли в его жилье тайной комнаты. Однако то, что нашел парень, сильно напугало его.

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