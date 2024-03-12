"Мы тут не одни": людей напугала жуткая игрушка в заброшенной психиатрической клинике (видео)

Медицинское заведение было закрыто после нескольких судебных исков по поводу плохого ухода и жестокого обращения с пациентами.

24-летняя городская исследовательница Габби из США посетила заброшенную психиатрическую лечебницу вместе со своим 25-летним парнем Сонни и их другом Дэном. Они пришли в ужас от того, что обнаружили внутри. Все это девушка показала в одном из своих роликов в TikTok.

Женщина была напугана, обнаружив смеющуюся игрушку в заброшенной психиатрической клинике 1800-х годов. Она наткнулась на жуткое здание во время поиска информации в интернете и решила исследовать его вместе со своим парнем Сонни и их другом Дэном.

Не раскрывая точного местоположения, американка рассказала, что когда-то это заведение было государственным учреждением для людей с психическими расстройствами и принимало пациентов всех возрастов. Как сообщается, оно было закрыто после нескольких судебных исков по поводу плохого ухода и жестокого обращения с пациентами.

Это место было одним из первых, которое исследовала Габби, и недавно она вернулась, чтобы обнаружить его в состоянии сильного упадка: облупившаяся краска, обломки, порошкообразный асбест в подвале и следы вандализма. Но что ее потрясло, так это то, что в одной из комнат она обнаружила маленькую розовую игрушку-лошадку по имени Пинки Пай из серии My Little Pony.

Игрушка Пинки Пай из серии My Little Pony Фото: TikTok

На видео можно увидеть, как игрушка качает головой и смеется, стоя на красном кресле.

"Это просто началось, и мы ничего не трогали. Она простояла здесь несколько лет, так как же, черт возьми, эта батарейка смогла продержаться? Я думаю, что мы тут не одни", — говорит американка.

Габби описала посещение заброшенного места как "вызывающее тревогу" и сказала, что нашла в нем предметы, в том числе истории болезни пациентов с личными медицинскими документами. Она нашла одну папку с фотографией маленькой девочки, свидетельствующей о том, что она поступила в учреждение более 50 лет назад. Девушка считает, что именно этот ребенок мог быть связан с жуткой игрушкой.

В клинике остались и другие жуткие предметы Фото: TikTok Досье пациентки Фото: TikTok

"В то время я не придала особого значения этой находке. В итоге мы отправились в другое здание и, войдя в него, наткнулись на жутко выглядящую куклу My Little Pony. Мы все трое прошли мимо нее и продолжили путь через остальную часть здания. Решив, что пора уходить, мы снова прошли мимо куклы, но на этот раз она начала двигаться и истерически смеяться. Мы сразу же испугались, и я решил снять это на телефон, так как мы пытались разгадать происходящее. Если у куклы были датчики движения, то они должны были сработать, когда мы вошли в здание и прошли мимо нее раньше, но этого не произошло" — рассуждает городская исследовательница.

Тревожные звуки заставили их усомниться в присутствии чего-то необычного.

"Это заставило меня задуматься о том, есть ли связь между тем, что я вступила в контакт с личным делом девочки, а затем с тем, что с ней взаимодействовала игрушка, с которой она, вероятно, любила играть. Несмотря на это, я не уверена в том, что мы испытали, и знаю только, что это напугало нас в тот момент. Теперь я задаюсь вопросом, была ли это просто неисправность или что-то, указывающее на паранормальные явления", — добавила Габби.

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