Ожидали сокровища: строители нашли под домом старинный загадочный колодец (фото)

Луиза Уотсон и ее муж Дэвид решили немного преобразовать свое жилье, которому больше 100 лет. Во время ремонта строители заметили колодец, который супруги решили оставить прямо у себя в кухне.

45-летняя Луиза Уотсон и ее семья из Великобритании были удивлены, когда рабочие обнаружили таинственный 22-футовый (6,7 метров) колодец под их домом во время строительных работ по расширению кухни. Об этом пишет Daily Star.

Женщина рассказала, что строители обнаружили хранилище воды шириной в три фута (почти 1 метр) под старой пристройкой, которую добавили к их 130-летнему дому с террасой. Верхняя часть выложенного кирпичом колодца, который был закрыт тяжелой шиферной плитой, находилась примерно в 2 футах (пол метра) под землей.

Когда семья наконец смогла открыть закрытый колодец и спустила в нее камеру, то обнаружила, что в там было около 6 футов (почти 2 метра) кристально чистой воды. Друзья предупредили Луизу, чтобы она держала древний колодец закрытым, поскольку он был погребен под землей в течение многих лет. Однако женщине очень понравился старомодный дизайн, и она превратила его в стеклянную часть пола для своей новой кухни.

"Внутри очень красиво. Мы были шокированы, так как думали, что внутри все будет грязным, но он прекрасно сохранился. На дне было около 6 футов кристально чистой воды, и мы подумали, что там могут быть сокровища или вообще тело. Некоторые люди говорили, что им было бы очень страшно иметь колодец под своим домом. Они говорили никогда не смотреть фильм Звонок. Мне повезло, я не так часто смотрю кино, особенно ужасы, поэтому меня это не беспокоит. Мы добавили три фонаря на вершине и специально сделали прочное стекло, чтобы по нему можно было ходить", — рассказала Луиза.

Семью не пугает находка, подобную которой показывают в фильмах ужасов Фото: SWNS

Женщина, работающая в компании BAE Systems, рассказала, что в прошлом году она и ее муж 46-летний Дэвид начали расширять свой дом в Далтон-ин-Фернесс, Камбрия (Англия). В их коттедже с тремя спальнями, изначально построенном для шахтеров, добывающих железную руду, раньше жили родители мужа, а 10 лет назад в него переехали уже сами супруги с 11-летним сыном Джеком.

Британка ожидала найти внутри сокровища или спрятанное тело Фото: SWNS

Луиза до сих пор не уверена в истории колодца, но считает, что сотни лет назад им могли пользоваться фермеры.

"Поблизости нет ручья, который бы помогал местным жителям. Вода просто подпитывает естественный уровень грунтовых вод. Я заказала на Amazon тестовые наборы, чтобы проверить ее щелочность и она оказалась совсем не похожей на водопроводную, так что мы были поражены", — добавила британка.

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