Пилотесса рассказала, какие слова услышат пассажиры за считанные минуты до падения самолета

По словам Лилианы Гирап, в условиях форс-мажора приоритетом является пилотирование и быстрое решение проблемы, а не разговоры.

Первая пилотесса Boeing 737 компании Tarom Лилиана Гирап рассказала об испытаниях и проблемах, связанных с работой командира коммерческого самолета. Помимо прочего, она объяснила, что именно скажут члены экипажа пассажирам в случае неизбежной аварии, пишет издание Mirror.

К слову, шансы погибнуть в авиакатастрофе крайне малы — лишь 0,000001% самолетов потерпели аварии за последние 10 лет, однако многие люди все равно панически боятся садиться на борт.

Частично это связано с масштабным характером авиакатастроф в редких случаях, когда они случаются, а также с тем, как это запечатлелось в новостях и популярной культуре через многочисленные фильмы и сериалы.

"Мы проходим массу тренировок на случай всех возможных чрезвычайных ситуаций, а также изучаем работу всех систем. Например, когда ломается гидравлика, начинаются перебои с электричеством или останавливаются все двигатели. Нет ни одной секунды, когда мы думаем, что самолет разобьется и надо обращаться к пассажирам с объявлением, потому что это для нас не вариант", — пояснила Лилиана.

По ее словам, в условиях форс-мажора приоритетом является пилотирование и быстрое решение проблемы, а не разговоры. Поэтому в случае неизбежного падения, скорее всего, никто из пассажиров об этом не узнает и никакого обращения к ним не будет.

"Я говорю это с уважением к пассажирам", — добавила она.

По словам Лилианы Гирап, в условиях форс-мажора приоритетом является пилотирование и быстрое решение проблемы, а не разговоры Фото: Pikabu

Лилиана говорит, что работа экипажа в экстренных условиях заключается в том, чтобы "управлять толпой" и убедиться, что пассажиры находятся в максимальной безопасности, насколько это возможно.

"Пока мы занимаемся этим, пилоты также делают свое дело. Как только мы узнаем, что угроза миновала, и впереди нас ждет плановое приземление, тогда уже делаем объявление", — добавила пилотесса.

Напомним, ранее Фокус писал, что оба пилота заснули во время управления самолетом со 153 пассажирами на борту. Диспетчеры на земле прилагали все усилия, чтобы их разбудить, ведь авиалайнер отклонился от заданной траектории. Капитан воздушного судна признался, что спал всего 2 часа перед вылетом, а второй пилот не успел отдохнуть, потому что всю ночь нянчил младенцев-близнецов.

Кроме того, самолет авиакомпании United Airlines, совершавший рейс в Форт-Майерс (штат Флорида), столкнулся с аварийной ситуацией вскоре после взлета из международного аэропорта Хьюстона имени Джорджа Буша.