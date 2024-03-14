"Они все под кайфом": крысы в полицейском участке поедают важные улики (фото)

На столах офицеров был обнаружен крысиный помет, а здание, в котором департамент располагается с 1968 года, поразила плесень и везде бегают тараканы.

В штаб-квартире полиции Нового Орлеана (США) на столах офицеров были обнаружены крысиные экскременты, которые, по словам представителей департамента, стали новой проблемой после плесени и тараканов. Об этом пишет Sky News.

Грызуны, которым удалось проникнуть в комнату для хранения улик в старом здании полицейского управления, поедают конфискованную марихуану, сообщила начальница полиции Нового Орлеана.

По словам Энн Киркпатрик, стареющие полицейские офисы в Новом Орлеане настолько обветшали и заражены паразитами, что животным удалось проникнуть в комнату для хранения улик.

"Крысы едят нашу марихуану, они все под кайфом. Чистота в здании зашкаливает", — сказала она членам городского совета.

По словам Киркпатрик, на столах офицеров был обнаружен крысиный помет, а здание, в котором департамент располагается с 1968 года, поразила плесень и везде бегают тараканы.

По словам Энн Киркпатрик, в здании полиции полно грызунов и тараканов Фото: X (Twitter)

Рон Харрисон, глобальный технический директор компании Orkin Pest Control, сказал, что не слышал, чтобы крысы ели марихуану. Что касается того, что грызуны испытывают при этом, он сказал, что они могут испытывать те же эффекты, что и люди. По данным Национального института по злоупотреблению наркотиками, большинство испытывает чувство расслабления и эйфории от наркотика.

"Исходя из понимания биологии крысы и ее сходства с нами, я думаю, что в зависимости от количества или концентрации, которую они принимают, это будет похоже на то, что испытывают люди", — сказал мистер Харрисон.

Начальница также похвалила сотрудников отдела, занимающихся уборкой офисов, ведь они заслуживают награды за то, что пытаются "убирать то, что нечисто".

По ее словам, поиск новых помещений для 910 офицеров был одной из ее приоритетных задач с тех пор, как она стала начальником в октябре.

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