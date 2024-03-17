Ягода-рекордсменка: фермеры вырастили самую крупную голубику в истории (фото)

Рекордно крупная ягода имеет ширину 39,31 мм и вес 20,4 грамма, что примерно в 10 раз превышает средний вес голубики.

На австралийской ферме была выведена самая крупная голубка в мире. Урожай установил новый мировой рекорд по версии Гиннеса. Об этом сообщает британское интернет-издание The Independent.

В ноябре на ферме в Коринди на побережье Нового Южного Уэльса был собран гигантский плод, размером с мяч для гольфа. Самая крупная ягода имеет ширину 39,31 мм и вес 20,4 грамма, что примерно в 10 раз превышает средний вес голубики — обычно от 1 до 3,5 грамма.

Фермеры вырастили самую крупную голубику в истории

Книга рекордов Гиннеса официально подтвердила, что голубика из Коринди является самой крупной в мире, превзойдя предыдущий рекорд на 1,23 раза. Предыдущий рекорд принадлежал ягоде, выращенной в Западной Австралии в 2020 году.

Эта голубика принадлежит к новому сорту Eterna, который был разработан компанией в ответ на повышенный спрос потребителей на ягоды большего размера по всей Австралии.

"Несмотря на то, что плоды крупные, здесь нет абсолютно никаких недостатков по качеству и вкусу, как можно было бы ожидать при разработке сорта голубики премиум-класса", — заявил Хокинг в своем заявлении.

Фермеры вырастили самую крупную голубику в истории

Команда сообщила, что уже некоторое время знала о достижении рекорда, так как их фермеры регулярно сообщали о появлении все более крупных ягод.

"Только когда мы взвесили их на весах, мы поняли, что обнаружили", — сказал ведущий садовод.

Компания выразила искреннюю радость от официального подтверждения рекорда после 12 недель ожидания.

"Мы всегда стремимся разрабатывать новые сорта, которые улучшают существующие стандарты и отвечают меняющимся требованиям клиентов", — заявил в своем заявлении Джордж Джессетт, международный менеджер по садоводству Costa Berries.

Команда говорит, что пока не готова употреблять или продавать эту ягоду голубики. На данный момент она заморожена в холодильнике. Также они раздумывали над тем, чтобы, например, опустить ее в смолу и закрепить на стене.

Напомним, что ранее Фокус писал, что мир меняется и ученые все чаще работают над созданием филе мяса или рыбы в лаборатории, а также то и дело пытаются адаптировать различные сельскохозяйственные культуры к изменениям климата, с которыми сталкивается наша планета. На этот раз ученые сосредоточились на создании гигантской голубики, ягоды которой будут втрое превышать размер обычных