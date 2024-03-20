Барменша, которая наливает клиентам коктейль и дает пощечину, зарабатывает $6 тысяч за ночь (видео)

Сезон весенних каникул в этом году запомнится благодаря необычной аттракции, которая очень быстро стала культовой в социальных сетях.

26-летняя барменша Айяна Каллас из Форт-Лодердейла (Флорида, США) покорила сердца клиентов бара Backyard Fort Lauderdale своими фирменными "ураганными коктейлями". Эта неординарная позиция в меню включает театрализованное шоу, напиток и пощечину для каждого посетителя, который осмелится его попробовать, пишет издание New York Post.

Процесс подачи "ураганного коктейля" превратился в настоящее зрелище: барменша в специальном сосуде переливает коктейль в рот посетителя, после этого выворачивает на его голову полный кувшин воды и, наконец, демонстративно дает пощечину.

Цена такого опыта составляет $30 за одну порцию, хотя может варьироваться в зависимости от алкоголя и интенсивности удара. Несмотря на все, спрос на "ураганные коктейли" остается крайне высоким.

"Очень тщательно слежу за безопасностью и делаю так, чтобы это выглядело, будто я бью клиентов изо всех сил, но на самом деле это не больно. Все они дают согласие перед тем, как получить пощечину", — объясняет Каллас.

Барменша продает от 150 до 200 порций коктейлей за ночь, что делает ее уникальное шоу одним из самых популярных аттракционов в Форт-Лодердейле во время весенних каникул. Студенты массово съезжаются сюда со всей страны, чтобы сфотографироваться для Instagram.

Цена такого опыта составляет $30 за одну порцию, хотя может варьироваться в зависимости от алкоголя и интенсивности удара Фото: Instagram / Hurricaneaiyana

"Они считают, что это интересно, смешно и неповторимо. На самом деле просто веселье ради веселья", — добавляет Айяна, которая дополняет свои театрализованные выступления акробатическими трюками и реслингом.

В прошлом году она работала 45 дней подряд с 8 вечера до 5 утра и получала около $6 тысяч за ночь.

Напомним, ранее Фокус писал о туристке из Австралии, которая рассказала, как ее обманули в кафе. Женщина заплатила почти 12 американских долларов (около 450 грн) за маленькую бутылку воды объемом 380 мл. К тому же ей насчитали налоги за услуги, поэтому в сумме пришлось отдать аж 14 долларов (530 грн).

Кроме того, неизвестный злоумышленник проник на территорию винодельни "Cepa 21" в регионе Рибера-дель-Дуэро, что в центральной Испании, и открыл краны на огромных резервуарах с вином. В результате около 60 тысяч литров элитного напитка стоимостью 2,5 млн евро вылилось в сточную канализацию.