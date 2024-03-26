Недавно "построили": в центре города снесли многоквартирный дом стоимостью $1,5 млн (фото)

Снаружи здание выглядело законченным, но никто в него так и не въехал. Его решили снести, после того как выяснилось, что завершение работ обойдется дороже, чем строительство нового жилого дома.

Управление жилищного строительства города Гэри в штате Индиана (США) почти снесло многоквартирный дом стоимостью 1,5 миллиона долларов в самом центре. Здание, которое было недавно построено, так и не было заселено. Об этом пишет Indiana Economic Digest.

На протяжении многих лет город страдает от множества заброшенных зданий, поэтому власти возобновили усилия по их сносу. На прошлой неделе строители начали сносить новый многоэтажный дом в центре Гэри, который был недавно построен, но так и не обрел своих жителей.

В 2011 году совет города одобрил беспроцентную ссуду в размере 1,5 миллиона долларов на проект доступного жилья 700 Broadway. Строительство здания было профинансировано за счет гранта Министерства жилищного строительства и городского развития США. В 2013 году застройщик Джон Колдеа и его компания заняли у города еще 70 000 долларов на реализацию проекта.

Работы по возведению четырехэтажного 18-квартирного жилого дома с пятью коммерческими помещениями на первом этаже начались, но так и не были завершены. Снаружи здание выглядело законченным, но никто в него так и не въехал. Его решили снести, после того как выяснилось, что завершение работ обойдется дороже, чем строительство нового жилого дома.

В 2015 году дом 700 Broadway был признан на 50% завершенным, но вскоре работы были прекращены.

Руины дома 700 Broadway Фото: NWI Times

Представители городского совета Гэри направили взыскание на имущество в 2019 году, подав иск в Высший суд округа Лейк, но так и не смогли получить деньги от застройщика. Однако он согласился передать недостроенный многоквартирный дом Корпорации развития Северо-Западной Индианы, которая является подразделением жилищного управления Гэри.

Бизнесмен из Гэри Джон Аллен, ресторатор, который отремонтировал множество пустующих объектов в городе, был разочарован тем, что здание не было выставлено на налоговую продажу, а стоимость его ремонта не была публично раскрыта.

"Они просто начали сносить его и не позволили никому купить здание. Они не позволили частной компании выйти на открытый рынок и посмотреть, можно ли закончить работу. Это был большой государственный проект, а теперь мы остались без денег. Мы не собираем с него налоги на недвижимость. Больше всего меня беспокоит неправильное управление государственными средствами и активами", — сказал он.

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