Безутешная хозяйка клонировала своего умершего кота почти за 1,5 млн гривен (фото)

После гибели животного в аварии Крис Стюарт решила сохранить его ДНК и обратилась в компанию по клонированию. После 4 попыток она получила двух котят.

Жительница Канады Крис Стюарт потратила 50 тысяч канадских долларов (больше 1,4 миллиона гривен) на клонирование своего умершего кота Медведя. Об этом пишет CTV News.

Мишка был любимым животным женщины породы рэгдолл, который погиб два года назад. Его сбила машина. Крис винила себя за то, что выпустила тогда его на улицу.

"Я знала, что хочу сделать это, потому что за три или четыре года до этого я пыталась клонировать одну из своих собак, и у меня все еще были инструкции, как отправить образцы клеток в компанию Viagen в Техасе. После четырех неудачных попыток, суррогатная кошка родила двух котят", — рассказывает жительница Канады.

10 января они родились. Женщина назвала их Медвежатами. На прошлой неделе она прилетела в Нью-Йорк (США), где компания Viagen вручила ей двух идентичных домашних животных, которые являются генетическими клонами Медведя.

"Я не могу их отличить. С точки зрения характера я бы сказала, что они оба, на данный момент, идентичны Медведю. Потому что они принимают очень смелые решения. У них есть некоторая развязность, как и у Медведя", — говорит Стюарт.

Крис говорит, что котята очень пхожи на Медведя Фото: CBS

Крис Стюарт рассказала свою историю, чтобы другие люди знали, что их домашних животных "можно вернуть". Однако по ее словам, за такую процедуру придется отдать не малые деньги. Создание котят обошлось ей в 50 000 канадских долларов (больше 1,4 миллиона гривен).

Viagen — американская компания, занимающаяся клонированием кошек и собак. В видеоролике на ее канале в YouTube объясняется, что специалисты берут клетки у домашнего животного и вставляет их в ядро яйцеклетки самки. В процессе, который компания называет "запатентованным", яйцеклетка и клетка соединяются, и начинает расти эмбрион. Затем эмбрионы переносятся суррогатной матери, которая рожает клонированных щенков или котят.

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