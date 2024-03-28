Собака рылась во дворе и обнаружила бомбу десятилетней давности (видео)

Мэтью Симс сообщил о находке в полицию, после чего на место прибыли саперы. Жителей близлежащих домов эвакуировали, а опасный предмет увезли для утилизации.

В США собака, копавшаяся во дворе своего хозяина Мэтью Симса во Флориде, нашла военную бомбу десятилетней давности. Об этом пишет UPI.

Мужчина из Джексонвилля рассказал, что его собака Бэби играла во дворе, когда раскопала металлический предмет рядом с гаражом.

"Мы не могли понять, что это, пока не начали вытаскивать его. Как только я достал его наполовину, я сказал себе, что я знаю, что это такое. Давайте я аккуратно положу его обратно", — рассказал американец.

По словам Симса, предмет был около фута (30 см) в длину и весил около 10 фунтов (4,5 кг).

Снаряд был около 30 см и весил 4,5 кг Фото: YouTube

Мужчина позвонил в полицию Джексонвилля, и саперы приехали на место, чтобы осмотреть находку.

Полицейские сказали, что предметом был старый неразорвавшийся военный боеприпас, который скорее всего, был захоронен в течение десятилетий, судя по тому, что он пришел в негодность. Близлежащие дома были эвакуированы, после чего саперы увезли предмет.

Происхождение старинной бомбы остается неясным.

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