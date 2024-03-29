Женщину поймали при попытке провезти через аэропорт 439 "инопланетных" жуков (фото)

Женщина пыталась спрятать насекомых под упаковками с закусками, но рентгеновский аппарат обнаружил аномалии в ее багаже.

В Китае была поймана женщина, пытавшаяся провезти насекомых через международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь в Гуанчжоу, провинция Гуандун. Об этом пишет Metro.

Она прибыла в третий по загруженности аэропорт страны в неустановленную дату и была заснята на камеру, когда пыталась поднять свой чемодан на сканер багажа. Рентгеновский аппарат обнаружил несколько аномалий в ее сумке. При досмотре таможенники обнаружили внутри сотни жуков в индивидуальных упаковках, некоторые из них были еще живы и ползали по ее чемодану.

Женщина пыталась спрятать их под упаковками с закусками.

Женщина пыталась спрятать насекомых под упаковками с закусками Фото: Sing Tao Daily

Офицеры насчитали 11 видов жуков, в том числе японского жука-носорога, которых насчитывалось 125 экземпляров. Всего насекомых было 439. Все эти жуки считаются "пришельцами" в Китае. Связано это с тем, что ни один из них не живет в стране естественным образом, поэтому они считаются экзотическими видами.

Жуки-носороги считаются "пришельцами" в Китае Фото: Sing Tao Daily

В последние годы китайские пограничники и таможенники удвоили количество проверок, чтобы бороться с бурно развивающимся рынком экзотических домашних животных. Один миллион человек в Китае, многие из которых принадлежат к более обеспеченным семьям, являются их владельцами. Животных привозили контрабандой из-за границы. Среди них обезьяны, крокодилы и тропические птицы.

В понедельник, 25 марта, таможенники города Сямынь на юго-восточном побережье Китая сообщили, что перехватили прибывшее судно с более чем 20 000 живых тараканов. Была вызвана служба дезинсекции из-за опасений, что насекомые могут распространить болезни, если вырвутся на свободу.

Издание отмечает, что перевозка или пересылка по почте живых животных и растений в Китай запрещена.

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