Как успокоиться. 6 продуктов, которые помогут снять тревогу и стресс

В сегодняшних сложных и напряженных обстоятельствах, тревога — обычное явление для большинства людей. Помочь с ней справиться, помимо всего прочего, могут некоторые продукты.

Существует ряд продуктов, которые могут обеспечить необходимые питательные вещества и соединения, способствующие расслаблению, уменьшению стресса и улучшению общего самочувствия. Об этом пишет Health shots.

Эксперт по фитнесу и питанию Рохит Шелаткар объясняет, что стресс и беспокойство вызываются результатом повышенного производства кортизола в организме человека. В такие моменты люди часто едят чрезмерное количество сладкой и соленой пищи. Хотя продукты с высоким содержанием жиров могут временно улучшить наше настроение, в конечном итоге они приносят больше вреда, чем пользы, и, наоборот, повышают нашу восприимчивость к депрессивным и тревожным состояниям. "Кофеин, переработанное мясо и продукты с высоким содержанием сахара могут повысить уровень кортизола и усугубить симптомы тревоги", — говорит Шелаткар. Помимо белка, витаминов, есть некоторые суперпродукты, которые помогают уменьшить тревогу и решить такие проблемы как стресс, депрессия и усталость.

Черника

Черника не только вкусна, но и богата антиоксидантами, особенно антоцианами, которые способствуют снижению стресса. Эти антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением, которые связаны с тревожными расстройствами. Исследование, опубликованное в Journal of Nutritional Science, показало, что черника способствует улучшению настроения и уменьшению симптомов депрессии и беспокойства. Ежедневное добавление горсти черники в ваш рацион может естественным образом улучшить ваше психическое здоровье.

Лосось

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Жирная рыба, такая как лосось, богата омега-3 жирными кислотами, особенно ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота). "Жиры омега-3 способствуют уменьшению окислительного стресса и контролируют беспокойство за счет улучшения функций мозга", — говорит Шелаткар. Регулярное употребление лосося может стать естественным источником омега-3 жирных кислот и способствовать более спокойному душевному состоянию. Грецкие орехи и льняное семя также являются отличным источником омега-3 жирных кислот и должны присутствовать в рационе для профилактики стресса и тревоги.

Бананы

Бананы являются источником магния. Исследование 2004 года, опубликованное в Европейском журнале клинического питания, показало, что магний способствует улучшению настроения. Один большой банан содержит 37 мг магния, который помогает снизить кровяное давление. "Банан помогает поддерживать более низкую частоту сердечных сокращений, а также помогает контролировать беспокойство, тревогу и перепады настроения", — говорит Шелаткар.

Сложные углеводы

Эксперт по питанию объясняет, что сложные углеводы из цельного зерна не дают вам чувствовать себя подавленным, обеспечивая медленное выделение энергии в кровоток. Известно, что углеводы повышают уровень серотонина, который называют "гормоном счастья". Чтобы сохранить энергию и счастье, следите за тем, чтобы каждый день в вашем рационе присутствовали цельнозерновые продукты.

Цитрусовые

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В цитрусовых находится самая высокая концентрация витамина С, который кроме всего прочего, помогает правиться со стрессом. "Было доказано, что витамин С снижает эмоциональный и физический стресс, вероятно, за счет снижения уровня кортизола", — говорит Шелаткар. Гормон кортизол, также известный как гормон "бей или беги", высвобождается при стрессе и связан с рядом медицинских расстройств.

Бобовые

В обзоре, опубликованном в журнале Nutrients в 2017 году, оценивалось влияние потребления бобовых на показатели психического здоровья. Обзор показал, что потребление бобовых может оказать положительное влияние на снижение беспокойства и улучшение настроения благодаря их питательному составу. Нут, чечевица, фасоль и другие бобовые содержат антиоксиданты, витамин В6 и магний. Их можно использовать в качестве альтернативы красному мясу, потому что они богаты растительным белком.

Естественно, что только лишь продукты не смогут вылечить тревожные расстройства, однако включение их в свой рацион может стать ценным дополнением вашей работы с преодолением тревоги и стресса. Позаботившись о своем питании и изменив образ жизни, вы сделаете важный шаг к более спокойному и уравновешенному состоянию.

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