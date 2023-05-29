Как часто нужно менять зубную щетку? Мнение эксперта

Изношенная зубная щетка не поможет вам сохранить здоровье зубов и добиться ослепительной улыбки.

Внешний вид зубной щетки может быть весьма обманчив. На первый взгляд ваша зубная щетка выглядит безупречно и готова к чистке ваших зубов, десен и языка, но на самом деле это не так. Вероятнее всего она слишком стара. Взгляните на щетинки: у совершенно новых зубных щеток щетинки не повреждены, но при постоянном использовании щетинки становятся намного слабее и начинают распушиваться. Зубная щетка с изношенными щетинками менее эффективно удаляет зубной налет. Зубной налет представляет собой липкое покрытие, наполненное бактериями, и его накопление может привести к заболеванию десен. Как же как часто вы должны менять свою зубную щетку, чтобы предотвратить образование налета и уберечь себя от дорогостоящих походов к стоматологу. Об этом пишет Woman’s World

Если не менять зубную щетку?

Использование старой зубной щетки ухудшает здоровье полости рта. По данным Американской стоматологической ассоциации (ADA), вы должны менять обычную или электрическую зубную щетку каждые три-четыре месяца, когда щетинки становятся изношенными. Но существует исключение, если вы выздоравливаете от болезни, чтобы предотвратить повторное заражение, нужно обязательно сменить зубную щетку.

Отсутствие регулярной замены зубной щетки приводит к тому, что на зубах остается избыток налета. В конечном итоге это может вызвать гингивит — легкую форму заболевания десен, которая вызывает покраснение и отек вокруг десен. Кроме того, старая зубная щетка является питательной средой для бактерий, которые провоцируют появление неприятного запаха изо рта.

Как выбрать новую зубную щетку?

Если ваша старая зубная щетка успешно удаляет частицы пищи и налет с зубов, то просто замените ее на такую же новую, Если нет, то вы можете поискать зубную щетку другого типа, если подозреваете, что ваша не справляется со своей задачей должным образом.

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Вот руководство, которое вы можете использовать при выборе новой зубной щетки:

Ручная или электрическая зубная щетка/на батарейках: выбор за вами, какой тип зубной щетки лучше всего подходит для ваших зубов. Тем не менее, стоит задуматься об использовании электрической зубной щетки в тех случаях, когда вы ограничены в ловкости рук или обычно чистите зубы слишком сильно. В любом случае, помните, что дважды в день зубы нужно чистить не меньше двух минут.

Знак соответствия ADA: этот знак означает, что независимые эксперты подтвердили эффективность и безопасность зубной щетки.

Тип щетины: для чистки зубов часто рекомендуются щетки с мягкой щетиной, так как средние и жесткие виды могут повредить десна и эмаль. Выбирайте мягкую щетку, если только ваш стоматолог не советует использовать среднюю или жесткую зубную щетку.

Размер головки зубной щетки: большая головка щетки не всегда означает лучшие результаты. Во многих случаях зубная щетка с маленькой головкой творит чудеса, очищая все участки ротовой полости.

Ручка: выбор зубной щетки с правильной ручкой позволяет тщательно чистить зубы без дискомфорта. Щетки с изогнутой ручкой или ручкой с гибкой шейкой помогают дотянуться до всех зубов, а нескользящая ручка гарантирует, что щетка останется в руке, даже если она мокрая.

Любимый цвет: вы будете использовать эту зубную щетку два раза в день в течение следующих нескольких месяцев. Поэтому выберите щетку в своем любимом цвете, чтобы сделать чистку зубов приятной и веселой.

После того как вы купили новую зубную щетку, храните ее в ванной правильно, чтобы предотвратить загрязнение. Ниже вы можете найти пошаговые инструкции по хранению зубной щетки от стоматолога ADA Мэтью Мессины, DDS.

Стоит ли накрывать зубную щетку в ванной?

Вы не должны накрывать зубную щетку во время хранения. Почему? Потому что это предотвращает высыхание щетины и удерживает бактерии на поверхности. Доктор Мессина рассказывает о том, как лучше всего хранить зубную щетку, когда вы ею не пользуетесь:

После чистки зубов смойте зубную пасту и слюну с щетки. Постучите ручкой зубной щетки по внешнему краю раковины, чтобы удалить лишнюю воду.

Положите зубную щетку вертикально в держатель, чтобы она находилась на открытом воздухе и не касалась другой зубной щетки или другого предмета.

Дайте щетке высохнуть на воздухе, чтобы бактерии, которые остались на ее поверхности погибли, и щетка была готова к следующему использованию.

Ваша зубная щетка не идеальна и в какой-то момент ее нужно будет заменить. Но если вы будете следовать этим советам и рекомендациям, вы добьетесь более яркой и белоснежной улыбки!

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