Секреты долголетия. 8 продуктов, которые помогут вам жить дольше

Секрет долгой жизни раскрыт — нужно есть правильные продукты, которые продлят вашу молодость и укрепят здоровье.

Несмотря на то, что никто из нас не будет жить вечно, вы можете продлить свою жизнь на несколько лет, правильно выбрав продукты питания. Чтобы увеличить продолжительность жизни, а также улучшить ее качество, включите в свой рацион эти восемь продуктов. Об этом пишет realbuzz.com.

Яркие овощи и фрукты

Исследования показывают, что люди, которые едят больше фруктов и овощей, как правило, живут дольше, тех, кто этого не делает, а все благодаря питательным веществам. Все фрукты и овощи несут определенную пользу для организма, однако яркие продукты особенно полезны, поскольку натуральные пигменты, придающие им цвет, могут помочь предотвратить рак. Жители Окинавы, которые известны своим долголетием, придерживаются диеты, богатой фруктами и овощами, особенно темно-зеленых и желтых цветов.

Темный Шоколад

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Хорошая новость для любителей шоколада: шоколад может помочь вам жить дольше! Какао-бобы богаты антиоксидантами, которые, как показали исследования, могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Возможно, именно поэтому Жанна-Луиза Кальман, которая прожила в общей сложности 122 года и 164 дня (именно ей принадлежит рекорд долголетия), связывала свое хорошее здоровье с регулярным употреблением шоколада. Однако, прежде чем отправиться запасаться шоколадными батончиками, стоит иметь в виду, что несколько квадратиков в день достаточно для укрепления здоровья. Кроме того, убедитесь, что вы выбираете батончики, в которых содержание какао более 70%, именно такой шоколад содержит больше флавоноидов и меньше сахара.

Жирная Рыба

Жители Японии имеют самую высокую продолжительность жизни в мире, что может быть связано с их традиционной диетой с высоким содержанием рыбы. Отдавая предпочтение рыбе, а не мясу, вы снижаете риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сардины и форель, известна своей пользой для здоровья, является источником витаминов А и D, которые полезны для иммунной системы. Ученые также обнаружили, что ДГК (докозагексаеновая кислота) в рыбе является ключом к борьбе с болезнью Альцгеймера: ДГК замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера, что делает ее ключевым ингредиентом для здорового мозга и, в конечном счете, для более здорового образа жизни.

Зеленый Чай

Зеленый чай, еще один основной продукт японской диеты, обладает впечатляющим набором преимуществ для здоровья: помогает улучшить сердечно-сосудистую систему, регулировать кровяное давление, укрепить иммунную систему и снизить уровень холестерина. Исследования показали, что употребление зеленого чая, богатого полезными для здоровья флавоноидами, может помочь снизить риск развития рака. Результаты исследований, опубликованные в Журнале Американской медицинской ассоциации, по-видимому, подтверждают эти заявления о здоровье, поскольку японское исследование с участием более 40 000 участников показало, что среди тех, кто выпивал пять или более чашек зеленого чая в день, уровень смертности был намного ниже, чем у тех, кто редко пил этот чай.

Оливковое Масло

Многие избегают жиров и масел, боясь поправиться и испортить здоровье, однако "хорошие" мононенасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом масле, на самом деле необходимы для хорошего здоровья. Исследования показали, что регулярное употребление оливкового масла может помочь снизить риск инсульта и сердечных заболеваний из-за высокого содержания микроэлементов, называемых фенолами, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Масло также является основным продуктом здоровой средиземноморской диеты, которая, как показывают исследования, может способствовать долгой жизни. Исследования показали, что те, кто следуют этому плану питания, имеют на 20% больше шансов прожить дольше, в среднем на два-три года.

Чеснок

Появляется все больше и больше доказательств того, что из многих соединений, содержащихся в чесноке, 10 помогают бороться с раком. Чеснок также содержит иммуностимулирующие соединения, которые помогают расщеплять вещества, вызывающие рак. Например, диаллилсульфид — компонент чеснока, известен своей способностью расщеплять канцерогены в организме, которые могут привести к онкозаболеваниям. Согласно исследованиям, люди, которые регулярно употребляют чеснок, вдвое снижают риск заболеть раком желудка, чем те, кто ест его мало или вообще не ест.

Клюква

Клюква – невероятно полезна для нашего здоровья. Эта маленькая ягода обладает антиоксидантными, противовоспалительными, антибактериальными и иммуностимулирующими свойствами, а также богата фитонутриентами. Чем больше фитонутриентов в нашем организме, тем больше защитных сил у организма. Кроме того, фитохимические вещества, содержащиеся в красных фруктах и ​​ягодах, помогают предотвращать возникновение раковых опухолей. В ходе исследования, проведенного Корнельским университетом, было обнаружено, что ягоды клюквы могут замедлять рост или даже предотвращать возникновение раковых опухолей.

Кофейное Зерно

Исследование Университета Скрэнтона показало, что флавоноиды, содержащиеся в кофе, могут предотвратить сердечные заболевания. Профессор, руководивший экспериментом, доктор Джо Винсон, говорит, что "антиоксиданты — это армия, защищающая вас от токсичных свободных радикалов, которые образуются при дыхании кислородом и употреблении сахара, и вызывают хронические заболевания". Антиоксиданты в кофе предотвращают опасные для жизни заболевания, такие как рак, болезни сердца, диабет и инсульт. Однако стоит иметь в виду, что кофеин повышает кровяное давление, поэтому, если вы пьете большое количество кофе, лучше выбрать кофе без кофеина, который обладает такими же антиоксидантными свойствами, как и обычный.

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