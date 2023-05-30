Поможет похудеть. Топ-5 лучших перекусов после тренировки

Не знаете, что съесть после тренировки? Эти пять перекусов помогут вашему телу правильно восстановиться после физической нагрузки.

Перекус после тренировки намного важнее, чем перед началом, тем не менее будьте осторожны с выбором еды, если не хотите свести на нет все калории, которые вы только что сожгли! Об этом пишет realbuzz.com.

Чтобы поддерживать пиковый уровень энергии в течении всего дня, вам необходимо съесть "правильную" еду в течение двух часов после тренировки. Это означает, что нужно сделать акцент на легкие закуски, чтобы пополнить потерянные запасы гликогена, который помогает восстанавливать мышцы.

Несмотря на то, что потребности в питании у всех разные в зависимости от целей тренировок, правильные закуски могут обеспечить правильный баланс углеводов, жиров и белков. После тренировки старайтесь потреблять около 200-300 калорий за каждый час тренировки. Любая закуска должна быть легкоусвояемой, так как кровоток все же будет сосредоточен вокруг мышц, а не пищеварения. И также не забывайте про питьевой режим, если вы ходите в зал, вы должны обязательно пить много воды.

Протеиновые коктейли

Это без сомнения, самый популярный быстрый и легкий перекус после тренировки. Они состоят всего из двух или трех мерных ложек порошка сывороточного протеина, смешанных с водой или молоком. Вы также можете добавить в коктейль половину банана, так как ваше тело быстро превратит его в энергию. Возьмите за привычку готовить коктейль перед тренировкой в ​​тренажерном зале и берите его с собой. Протеин бывает различных вкусов: ванильный, клубничный, шоколадный и другие.

Хумус&Пита

Хумус — соус из протертого нута, он содержит как углеводы, так и белок. Пару столовых ложек хумуса лучше всего сочетать с цельнозерновой питой — такой перекус насытит вас после тренировки и будет держать в тонусе в течение нескольких часов.

В качестве альтернативы можно разрезать сваренное вкрутую яйцо пополам и намазать каждую сторону столовой ложкой хумуса. Желток содержит важные аминокислоты, которые помогают в восстановлении мышц. Сверху можете добавить нарезанный зеленый лук для аромата.

Йогурт

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Йогурт с низким содержанием жира является фаворитом в выборе еды после тренировки, что неудивительно, поскольку он содержит около 15 граммов белка, а белок содержит аминокислоты, которые помогают наращивать мышцы. Вы можете добавить к нему немного ягод, чтобы получить дополнительную энергию за счет углеводов.

Сочетание йогурта, апельсина и перца также является питательной комбинацией, рекомендованной экспертами по фитнесу. Красный перец и апельсины, богатые витамином С, помогают предотвратить окислительный стресс в мышцах, который возникает во время интенсивных тренировок.

Другой вариант — взять чашку вашего любимого йогурта и добавить к нему мюсли. Вы даже можете самостоятельно сделать гранолу: сбрызните овсяные хлопья небольшим количеством апельсинового сока, добавьте орехи и сухофрукты и запекайте, пока они не подрумянятся.

Сэндвич

Что может быть более сытным после тренировки, чем традиционный бутерброд? Особенно, если вы выберите правильную начинку. Просто помните, что бутерброд должен быть небольшим, например, ломтик цельнозернового хлеба с тунцом.

В качестве альтернативы можно использовать сэндвич с постной индейкой или попробовать намазать арахисовым маслом ломтик цельнозернового хлеба и добавить несколько ломтиков спелого банана. Вы даже можете поджарить ломтик хлеба, выложить на него тунец и сбрызнуть небольшим количеством лимонного сока и оливкового масла.

Если у вас нет настроения есть бутерброд, уберите хлеб и съешьте начинку отдельно! Намажьте немного мягкого сыра на два или три ломтика нежирной индейки, затем сверните его — перекус с высоким содержанием белка готов! К такому перекусу можно добавить нарезанное яблоко, чтобы получить углеводы.

Орехи

Смесь орехов — отличный способ восстановить силы после тренировки. 30 г орехов обеспечат вас порцией белка и полезных жиров. Отдайте предпочтение фисташкам, потому что в них,содержится больше калия и электролитов, которые вы теряете с потом. Вы так же можете попробовать в качестве перекуса орехи макадамия, сушеный кокос или, к примеру, поджаренные соевые орехи.

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