Не ешьте это! 5 продуктов, которые вредят вашей коже летом

Хотите, чтобы кожа летом была идеально чистой — выбросьте из холодильника продукты, которые способствуют появлению прыщей.

Акне — распространенное заболевание кожи, от которого страдают многие люди, особенно летом. Хотя прыщи могут быть вызваны различными причинами, в том числе гормональным дисбалансом и генетикой, диета также может играть значительную роль. Узнайте, от каких продуктов вам следует отказаться, чтобы летом ваше лицо было чистым, а кожа – здоровой. Об этом пишет healthshots

Когда мы загораем и наслаждаемся солнышком, наша кожа становится более склонной к высыпаниям и акне из-за различных факторов, таких как пот, влажность и потребление определенных продуктов. Хоть мы и не можем контролировать погоду, мы можем контролировать то, что едим. От нашей диеты напрямую зависит насколько чистой и сияющей будет кода, особенно в летний сезон.

Манго

Фрукты — просто рай для наших вкусовых рецепторов, особенно летом, но в избытке они могут быть даже вредны для нашего организма. Одним из не самых лучших фруктов в летний сезон является манго. Доктор Субхашини Мохан, дерматолог из больницы Аполло Спектра в Ченнаи, объясняет, что манго содержит большое количество сахара, чрезмерное употребление которого может вызвать гормональный дисбаланс и увеличить выработку кожного сала. Кожное сало — это маслянистое вещество, которое может закупорить поры и привести к появлению прыщей. Таким образом, ограничение потребления фруктов с высоким содержанием сахара, таких как манго, может помочь предотвратить появление прыщей, особенно если у вас склонная к акне кожа.

Продукты с высоким гликемическим индексом

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"Обработанные пищевые продукты и рафинированные углеводы (сладости, чипсы, сдоба) могут вызвать быстрое повышение уровня глюкозы в крови и спровоцировать появление прыщей", — говорит доктор Мохан. Это, в свою очередь, увеличивает выработку инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1) в организме, что также связано с повышенным риском развития некоторых видов рака. Согласно исследованию, опубликованному Американской академией дерматологии, диета с низким гликемическим индексом может уменьшить количество прыщей. К продуктам с низким гликемическим индексом относятся большинство свежих овощей, некоторые свежие фрукты, бобы и овсяные хлопья.

Шоколад и молочные продукты

Молоко, особенно обезжиренное, может усугубить проблемы с кожей, так как содержит большое количество сахара и сывороточного белка. Даже избыток сывороточного белка может стать причиной ваших проблем с акне. Также исследования показывают, что чем больше шоколада вы потребляете, тем больше проблем с прыщами из-за высокого содержания сахара и гормонального дисбаланса получаете в итоге. Доктор Мохан предполагает, что лучше избегать шоколада и молочных продуктов в летний сезон, чтобы предотвратить появление прыщей.

Диета с высоким содержанием углеводов

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Диета с высоким содержанием углеводов, особенно рафинированных, таких как белый хлеб, макароны и сладости, может вызвать быстрое повышение уровня сахара в крови и увеличить выработку инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1) в организме. Это также может способствовать гормональному дисбалансу и увеличению выработки кожного сала, что приводит к появлению прыщей. "Было доказано, что низкоуглеводные диеты, которые обычно богаты белком и некрахмалистыми овощами, снижают уровень сахара в крови. Это может оказать положительное влияние на здоровье кожи за счет снижения выработки конечных продуктов гликирования (AGE), которые способствуют старению кожи", — говорит доктор Мохан.

Продукты с низким содержанием клетчатки

Продукты с низким содержанием клетчатки, такие как полуфабрикаты и сладкие напитки, могут привести к скачкам уровня сахара в крови и нарушить микробиом кишечника. Это способствует воспалению кожи и появлению прыщей. Доктор Мохан советует вместо этого выбирать продукты богатые клетчаткой, такие как листовые овощи, фрукты, бобовые и орехи. Такие продукты способствуют здоровому пищеварению, стабилизируют уровень сахара в крови и предотвращают появление прыщей.

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