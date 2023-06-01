Ягода для ума: 7 полезных свойств черники

Черника невероятно вкусная и полезна ягода, а еще она может улучшить здоровье вашего мозга.

Ищете способ повысить когнитивные функции и улучшить здоровье мозга? Не ищите дальше, перед вами – черника! Эти крошечные ягоды не только ароматны, но и содержат множество соединений, которые, как было доказано, положительно влияют на когнитивные функции и психическое здоровье. Давайте рассмотрим несколько полезных свойств, которые черника может принести вашему мозгу — от укрепления нейронных связей до снижения риска слабоумия. Об этом пишет healthshots.

Доктор Викрам Б. Аглаве, невролог, доктор медицинских наук в области неврологии говорит, что черника традиционно рассматривалась как средство для обеспечения организма энергией и строительным материалом, но все больше признается ее способность предотвращать и защищать наш организм от некоторых болезней. Диетические факторы в сочетании с физическими упражнениями, влияют на наш мозг, воздействуя на функцию нейронов и синаптическую пластичность.

Чем черника полезна для здоровья мозга? "Было обнаружено, что черника положительно влияет на когнитивные и психические функции. Эти ягоды богаты антиоксидантами, называемыми флавоноидами", — говорит невролог. Вот несколько свойств черники, которые благотворно влияют на мозг и умственные функции.

Укрепляет нейронные связи

Было обнаружено, что продукты, богатые флавоноидами, такие, как черника, укрепляют связи между нейронами, что может снизить риск когнитивных проблем. Кроме того, регулярное употребление черники улучшает работу мозга и память.

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Положительно влияет на интеллект

Антиоксиданты в чернике положительно влияют на области мозга, которые отвечают за интеллект. Это, в свою очередь, может улучшить когнитивную функцию.

Обладает противовоспалительными свойствами

Флавоноиды в чернике также обладают противовоспалительными свойствами, которые уменьшают воспаление в мозге, тем самым улучшая передачу клеточных сигналов.

Улучшает мозговую активность и кровоток

Исследования показали, что регулярное употребление черники у пожилых людей улучшает мозговую деятельность, кровоток и даже память.

Снижает риск деменции

Также было показано, что регулярное употребление черники снижает риск слабоумия и повышает концентрацию внимания.

Положительное влияние на настроение

Было показано, что регулярное употребление черники положительно влияет на настроение, тем самым предотвращая и облегчая такие расстройства как депрессия.

Борется со стрессом

Большое количество витамина С в чернике также помогает снять тревогу и борется со стрессом, положительно влияя на мозг.

Только черники недостаточно для здорового мозга… Хотя черника, безусловно, является отличным выбором для укрепления здоровья мозга, важно помнить, что это всего лишь часть головоломки. Здоровая диета, богатая разнообразными фруктами, овощами, цельными злаками и нежирными белками, является ключом к поддержанию оптимальной работы мозга. Кроме того, регулярные физические упражнения, управление стрессом и качественный сон являются важными факторами в поддержании здоровья мозга в старости.

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